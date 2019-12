Lucía Méndez tras su ruptura amorosa: "Ya no tolero mucho" Lucía Méndez sostuvo un romance con Eduardo Yáñez, él lo niega. ¿Qué dijo la actriz al respecto? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lucía Méndez confesó que ha pasado unos meses difíciles por una ruptura amorosa. “Andaba cantando que “la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger”; sí me dio “mal de amores” como tres o cuatro meses. Andaba medio triste, medio sacada de onda, pero ni modo, así es la vida y así tienes que terminar las cosas y las terminas”, dijo la cantante en entrevista con MezcalTV. “Yo simplemente ya no tolero mucho. Ya no tengo la misma paciencia; el tiempo, la edad, te van poniendo en otros senderos y en otras maneras de ser”. Image zoom Lucía se negó a hablar del romance que tuvo con Eduardo Yáñez en el pasado. “No, porque él lo niega todo. Eduardo todo lo niega, entonces a mí no me interesa hablar de ese tema. Lo quiero mucho, es un gran amigo y nada más”, contó. Image zoom Aunque Méndez no quiso dar nombres, aseguró que hay una famosa a la que no le gusta ver su éxito y en cuanto empieza a sacar proyectos comienza a “atacarla” a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ya lo tenemos muy analizado mis abogados y yo; es alguien que no le gusta mucho que me vaya bien y de alguna manera vienen los ataques [cibernéticos]”, dijo la cantante. “No puedo decir nombres, pero es una persona realmente”. Advertisement

