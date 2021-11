Lucía Méndez revela que tiene un novio más joven que ella Una confesión que tomó por sorpresa a propios y extraños fue enterarse de que Lucía Méndez está feliz con su nuevo romance y más cuando confesó que es un hombre de menor edad que la actriz Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Lucía Méndez ha confesado que está atravesando por un muy buen momento en su vida; además, está disfrutando haberse convertido en abuela. También reveló que hay otro motivo que la tiene muy contenta, se trata de una nueva relación sentimental con un hombre 15 años menor que ella. "[Estoy] bien, tranquila, feliz. Estoy saliendo con alguien, me riega la plantita, ¿por qué no? Claro que sí", reveló a los medios de comunicación. "Todavía estoy en edad de merecer", advirtió. "Es más joven que yo, como unos 15 años más joven, pero ni modo, soy de espíritu joven". De acuerdo con la actriz, solo busca pasar buenos momentos al lado de su novio sin tener mayores pretensiones que estar juntos mientras sea posible y el tiempo que dure. "A todo dar, me la paso muuuy bien", confesó. "Es muy cumplidor. Tengo que decir que riega muy bien la plantita [refiriéndose a la parte sexual]", agregó. "Cuando lo veo me la paso padre, gozo la vida, no me comprometo ni él se compromete, simplemente vivimos el momento y eso es todo". La intérprete de "Don Corazón" informó que ya tiene una propuesta seria para llevar su historia a la pantalla chica; sin embargo, aún lo está considerando "porque te odian y sales mal con todo el mundo". Además, está convencida que "no es tan fácil decir tu vida", así que resulta una decisión complicada. Lucía Méndez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tampoco soy la Santa Madre Teresa de Calcuta, nunca lo he sido, pero tampoco tengo una vida tan tormentosa. Es decir, así como Lupita D'Alessio se atrevió a contar o así como el propio Luis Miguel que ahora lo vemos en las escenas siempre con la copa en la mano", dijo. "He tenido errores en la vida; cosas que hice bien y que hice mal, pero de alguna forma creo que también hay personas que pasaron por mi vida". Lucía Méndez dejó claro que de realizar su bioserie "si quiero contar toda la verdad" y mostrar "mi personalidad como es". Mientras determina si la llevará a cabo, sigue con sus planes profesionales y disfrutando de sus momentos familiares.

