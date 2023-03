Lucía Méndez revela lo que le pidió el dueño de Televisa y que cambió su carrera: "A veces hasta me ponía a llorar" En exclusiva la actriz y empresaria mexicana revela la sorpresiva respuesta que obtuvo cuando cuestionó a Emilio Azcárraga sobre los papeles que le ofrecían en televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las estrellas más brillantes en el firmamento artístico mexicano. Sus telenovelas y discos —que se cuentan por decenas— han dejado honda huella en la televisión de habla hispana y en momentos de mayor auge hizo que noche su país entero pendiera de un hilo y sintonizara noche a noche producciones como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar y Colorina. Pero ser protagonista de dichas producciones no fue tan sencillo o fácil para Lucía Méndez, una de las 25 "Mujeres Más Poderosas" de People en Español de este 2023 quien este año también está celebrado sus 50 años de destacada carrera artística. La nacida en León, Guanajuato, explica que en su ascenso a la fama comenzaron a llegarle papeles no solo retadores, sino francamente fuera de lo común. Dichos papeles la hacían meterse en la piel de prostitutas o seres escalofriantes con poderes psíquicos "[Un día] le dije al señor [Emilio] Azcárraga [dueño de Televisa]: '¿Por qué me pones temas tan difíciles?" En [la telenovela] Colorina soy prostituta; Viviana [es] tratante de blancas; Diana Salazar [tiene] poderes (sobrenaturales)", explica la también empresaria de perfumes a People en Español. "[Él] me decía: 'Pues porque [tú] puedes con ese reto. Yo necesito alguien que rompa esquemas en las telenovelas, [pero] te voy a decir una cosa: esas novelas van a ser muy difíciles que las olviden". "A veces hasta me ponía a llorar y decía ¿por qué todos contra mi?", prosigue la estrella de las series La máquina (HULU) —con Eiza González, Diego Luna y Gael García Bernal—, y Siempre reinas (Netflix), quien también está haciendo su gran regreso al cine en Killer Babes al lado de Itati Cantoral, Alicia Machado y Paty Manterola. Lucía Méndez Credit: Medic Concepts PR Alicia Machado (izq.), Lucía Méndez, Itati Cantoral y Patricia Manterola durante el inicio del rodaje de su cinta Killer Babes, bajo la dirección de Magaby García. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hago cosas que rompen esquemas", puntualiza la actriz al reflexionar sobre los resultados obtenidos en parte por seguir los consejos de El Tigre Azcárraga. "Por ejemplo [la cinta] Killer babes es humor negro. Soy una psicópata y mato a mi marido. Es un guión extraordinariamente bien hecho", asegura sobre este proyecto que la tiene muy entusiasmada. "La dirección de Magaby [García] me enamoré del guión. Me enamoré del personaje y lo hice de una manera completamente distinta a mí".

