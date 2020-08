Lucía Méndez revela el sexo del bebé que la convertirá en abuela Lucía Méndez compartió orgullosa cuál será el sexo del bebé que espera su primogénito Pedro Antonio y asegura que espera con ansías convertirse en abuela. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Lucía Méndez presumió, con mucha alegría, que debutaría como abuela porque su único hijo Pedro Antonio y su nuera Mary José están en la dulce espera. Ahora, la protagonista de la telenovela Señora tentación reveló cuál es el sexo del bebé que llegará en unos meses y se trata de ¡una niña! “¡Voy a ser abuela de una niña!”, dio a conocer Méndez en el programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Una nieta, la verdad estoy muy contenta”. RELACIONADO: Lucía Méndez debuta como abuela Image zoom mezcalent La cantante mencionó que la pequeña “no ha nacido todavía” y se reservó a dar mayores detalles sobre el nacimiento. Lo que sí dejó claro es que está muy emocionada de convertirse en abuela de una nena a la que pretende consentir mucho como buena abuelita que será en breve. “No puedo decir porque es de la vida privada de mi hijo. Todavía falta [para al alumbramiento]”, agregó. “Me siento muy feliz, muy ilusionada que sea niña. Que Dios me la bendiga, que esté sana y va a ser una niña con mucho amor”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucía Méndez asegura que la pandemia ha permitido para que se incrementen las ventas en línea de sus productos de belleza y cuidados para la salud; lo cual, la tiene muy contenta porque era algo que no esperaba. Reveló que está aprovechando este tiempo para preparar nuevos proyectos que podrán ver la luz cuando todo esto termine. “Estoy planeando cosas, pero todavía no puedo decirlas. Va a ser una gran sorpresa”, comentó. “Todos estamos encerrados”.

