Lucía Méndez revela el origen del pleito con Laura Zapata: "Ése es el coraje que ella tiene" Al hablar de sus nuevos proyectos musicales la diva de las telenovelas abordó la polémica desatada entre ambas tras su trabajo en el reality Siempre reinas, de Netflix. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucia Mendez y Laura Zapata Lucia Mendez y Laura Zapata | Credit: Medios y Media/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El 2022 ha sido un año importante y movido para la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez. El pasado 21 de mayo celebró con bombo y platillo sus 50 años de trayectoria artística con tremenda fiesta en Los Ángeles, CA. Y para este otoño prepara un nuevo disco con el productor Alejandro Jaén. Pero lo que sin duda ha generado más atención, tanto de audiencia como mediática, es su participación en el reality Siempre reinas (Netflix) donde alterna con las actrices Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel. En días pasados la bomba estalló cuando Laura Zapata reveló el calvario que supuestamente vivió al grabar la serie con Lucía Méndez quejándose de sus "ínfulas". Posteriormente, Méndez, de 67 años, respondió a las acusaciones de la hermana de Thalía. Pero el tema no ha quedado zanjado, por ello este fin de semana la estrella de telenovelas inolvidables como Colorina y El extraño retorno de Diana Salazar, se sinceró al respecto y reveló lo que según ella le habría dolido a Laura Zapata, encendiendo su ira. "Dice que fue 'insufrible' trabajar conmigo, que yo tenia 'muchos desplantes', 'ínfulas' y realmente eso es mentira", afirmó Méndez frente a las cámaras de Televisa Espectáculos. "La ves en Spotify y ves que no tiene oyentes mensuales en ese momento que yo le dije: '[Oye] tienes 102 oyentes mensuales. [y] cuando yo le dije yo tengo casi dos millones entonces ése es el coraje que ella tiene". "Su carrera musical no la conozco". prosiguió. "Sinceramente jamás jamas la he visto en Billboard [o] en los Grammys; Spotify...entonces no entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe". Juntas pero no revueltas: Laura Zapata (izq.) y Lucía Méndez con el cast de Siempre reinas (Netflix): El tema "No me importa", interpretado por las protagonistas del reality Siempre reinas, de Netflix: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tenemos todo lo que ella ha dicho", finalizó Méndez ya para cerrar el tema. "No la voy a demandar pero mis abogados ya tienen todo". ¿Qué pasará?

