Lucía Méndez responde a agresiones de Laura Zapata Tras los constantes ataques de parte de Laura Zapata a Lucía Méndez tras estar en un programa de televisión juntas, la protagonista de telenovelas le hace frente a su colega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante el reality Siempre reinas, se dio un encuentro profesional entre Lucía Méndez y Laura Zapata; tras concluir el programa, la segunda ha dado a conocer que fue muy difícil trabajar con la intérprete de "Corazón de piedra" porque actuaba como diva en todo momento y había una serie de desplantes a sus colegas; así, no ha cesado en atacarla de manera pública, asegurando que el mencionado comportamiento de la cantante ocasionó que no la llamaran para una segunda temporada. Ante ello, Méndez no quiso quedarse callada y le respondió de manera frontal. "Me puse muy firme en no aceptar lo que no quería grabar, no quería hacer y, posteriormente, ya se volvió en una bronca con Laura [Zapata]", explicó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Ya terminó el reality, ya pasó. Es parte verdad, parte estrategia, porque también los realities deben tener estrategias y esto se volcó fuera del reality. ¿Qué puedo decir? Estoy muy feliz, muy contenta, llena de trabajo", agregó. "Ya terminó y ya terminó". Con el fin de respalda su información, la también actriz invitó a Maricarmen Solís, una de las ejecutivas encargadas de dicha emisión para que terminara con las especulaciones. "La elección de las reinas no fue fortuito; al ser un reality tendría que haber un elemento principal, que fueran conocidas, que fueran amigas", explicó directora de producción de Siempre reinas en dicha emisión. Lucia Mendez y Laura Zapata Lucia Mendez y Laura Zapata | Credit: Mezcalent.com; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces, Laura y Silvia [Pasquel] eran más amigas, pero se veían con Lucía de vez en cuando. La única integrante es Lorena [Herrera] que sí conocía a unas de ellas y a otras no", continuó. "Al ser un reality uno dispara situaciones y, a veces, llevan por un lugar, y luego por otro. Lo de Laura Zapata no nos corresponde a nosotros le corresponde a ella; es una repercusión de los medios, en realidad, donde ella puede decidir tomar esto como algo que le conviene, que quiere hacer, que le gusta, que, no sé, la hace feliz. Pero no es algo que nos haya pedido permiso". Lucía Méndez decidió cerrar este capítulo; ahora se concentra en los preparativos de una serie y grabar un nuevo disco.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucía Méndez responde a agresiones de Laura Zapata

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.