Lucía Méndez sugiere una receta dominicana contra el coronavirus Lucía Méndez sugiere una receta dominicana, que vio en un video, que supuestamente cura el coronavirus. By Carole Joseph Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Al igual que muchas otras estrellas, Lucía Méndez se ha reinventado física y profesionalmente en las últimas semanas. “Mi hijo [Pedro Antonio Torres] me rentó una bicicleta de spinning y compré un aparato para hacer abdominales [entonces], en las tardes que me desespero del encierro me pongo a hacer ejercicio como obsesionada”, cuenta la actriz. “Llega un momento en el que digo ¿qué hago?, [pero] afortunadamente soy bastante equilibrada, pero ya me imagino que la gente que no tiene ese equilibrio de estar encerrado debe de ser algo muy fuerte, esto es un jalón de orejas de Dios al mundo entero. Tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón, esta pandemia solamente se va a ir cuando él quiera”. Image zoom mezcalent Mientras el Todopoderoso detiene el caos, la artista sugiere una receta para todos aquellos que estén contagiados de la COVID-19. “Me llegó el video de una dominicana que platicó que su marido tenía coronavirus y se [lo] pegó, empezó a sentir un dolor de garganta muy fuerte y en un vaso con agua caliente puso bicarbonato, vinagre y limón, e hizo gárgaras cada 15 minutos lo más caliente que podía”, narra Méndez. Image zoom Mezcalent “Ella dice que mató el virus en la garganta, no permitió que le pasara y que a los cinco días de estar haciendo gárgaras, le hicieron el examen y salió negativo", continúa. "Si matas la bacteria en la garganta no te pasa al pulmón. Yo lo doy solo como sugerencia”. Image zoom Mezcalent Y lo que también le propone a su público la intérprete de “Corazón de piedra” es escuchar la nueva versión de “Un alma en pena”. “Es más electrónica, más tecno, hemos tenido muy buenas críticas. No puedo creer que después de treinta años la gente ame a Diana Salazar”, asegura la cantante, quien tiene otros proyectos en puertas. “Voy a hacer un disco de ranchero, se llamará Vivencias [y] tenemos planeado hacer una obra de teatro en Estados Unidos, que será una comedia”.

