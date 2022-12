Lucía Méndez no regresará a Siempre reinas: el pleito con Laura Zapata y Sylvia Pasquel continúa La diva de México desea mantener su paz y tranquilidad y resguardar su salud emocional, antes que compartir pantalla con sus excompañeras del reality, explicó en un comunicado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras declarar la guerra públicamente a sus compañeras de reparto, Lucía Méndez anunció que no compartirá nuevamente la pantalla chica con Laura Zapata y Sylvia Pasquel. La legendaria actriz informó que se ha negado a participar en la segunda temporada del controversial reality Siempre reinas (Netflix). "Hago de su conocimiento de manera oficial que he decidido no participar en la segunda temporada de Siempre Reinas", informó la cantante a través de un comunicado obtenido por People en Español. Méndez aseguró que fue contactada por la producción para ver la posibilidad de unirse nuevamente a sus colegas, pero declinó la oferta debido al proceso legal que mantiene con Zapata y Pasquel. "Hace unas semanas, Nippur Media, los encargados de la producción de esta serie se reunieron conmigo para expresarme su intención de realizar nuevamente este formato en su segunda temporada, sin embargo, es del conocimiento público que existe un recurso legal actualmente derivado de las numerosas faltas de respeto y ataques a mi persona en medios de comunicación y redes sociales de parte de dos de mis compañeras en el proyecto, el cual sigue en manos de mi equipo legal", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucía Méndez Lucía Méndez | Credit: Mezcalent La actriz agregó que prefiere cuidar su salud emocional y llenarse de paz antes que regresar a compartir pantalla con quienes, considera, la han difamado. "Netflix, la plataforma encargada de lanzar Siempre reinas al mundo, estuvo en conversaciones conmigo y con mi equipo de management, sin embargo, es imperativo para mi persona darle prioridad a mi tranquilidad, mi paz interior y sobre todo, a mi salud física y emocional", aclaró. La semana pasada, Méndez dio a conocer que había iniciado un proceso legal contra Zapata y Pasquel, por considerar que, según la protagonista de Tú o nadie, han dañado su imagen con supuestas declaraciones peyorativas y señalamientos de ser una "desempleada". "Se han iniciado acciones legales en material civil, penal y administrativa, para efectos de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de Lucía Méndez, a través de cualquier medio de comunicación o red social o por conocerse", explicó entonces en un comunicado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucía Méndez no regresará a Siempre reinas: el pleito con Laura Zapata y Sylvia Pasquel continúa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.