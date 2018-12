Lucía Mendez niega haberse hecho aumento de glúteos y habla sobre terapia energética que ha cambiado su vida

La actriz mexicana Lucía Méndez negó haberse hecho una cirugía para aumentarse lo glúteos. La estrella de telenovelas como Colorina, Marielena y Señora Tentación habló sobre su vida espiritual y cómo se protege de la envidia que hay en el medio artístico, según ella.

“Toda la vida me han difamado, me han dicho jalada y media, que no son ciertas. Me han inventado tantas, ese tema de cirugías, que yo no sé a que horas hice mi carrera ni a que horas trabajo”, dijo a Despierta América (Univision), negando que se haya inyectado plástico para aumentarse los glúteos, como publicó una revista mexicana. “Soy una gente que hace mucho ejercicio toda su vida, y como me ven bien, me ven fresca, me ven con buen cuerpo, con buena pompa, me inventan cosas”.

Mezcalent

Lejos de recurrir al bisturí, su envidiable silueta se debe, según Méndez “a tener una disciplina de alimentación mucho más estricta, a tener más ejercicio, a tener más ejercicio espiritual, a pensar en mi, en soltar las energías que en un momento dado te envidien, toda la parte oscura que en cualquier carrera, no solamente la artística, te encuentras”.

Para eso acude a un maestro energético desde hace seis meses que limpia su aura. “Me siento muy segura, me siento con mucha paz, las cosas llegan muy padre a tu vida, [aprendí] a decir no, a no enojarme en el aspecto de gente que te traiciona y te difama, muchas cosas que hacen porque vendo, mi nombre vende”.