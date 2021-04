Lucía Méndez muestra por primera vez a su preciosa nieta: "¡Aquí se las presento!" La orgullosa abuela compartió con su público unas imágenes enternecedoras de Victoria, la alegría de sus ojos, que ha heredado la belleza de la artista. ¡Qué ternura! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el año 2020, a pesar de la pandemia en pleno auge, Lucía Méndez recibió una de las mejores noticias: ¡se convertiría en abuela! Su único hijo Pedro Antonio y su nuera Mary José, le anunciaban que estaban esperando un bebé, en concreto una nena. Fue así que la actriz se preparó para recibir a Victoria, la luz de sus ojos y mayor alegría. Siempre cuidadosa de esa parcela tan personal y de su familia, Lucía finalmente decidió compartir las primeras imágenes de su nieta, todo un bellezón que enamoró de inmediato a sus seguidores. A través de este viaje por varias imágenes de la recién nacida, la actriz y cantante quiso dedicarle unas preciosas palabras. "Es realmente un amor entregado y maravilloso el que sientes siendo abuela, ¡Victoria es maravillosa y una gran motivación en mi vida, aquí se las presento, sale con sus padres, Pedro Antonio y Mary José. ¡Bienvenida mi niña!", escribió emocionada en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amigos y compañeros del medio no tardaron en lanzarle piropos a la princesita de la casa y a la abuela. "¡Felicidades a la abuela más guapa!", le dijo Ana Brenda. Y no solo famosos, también los anónimos las llenaron de merecidos halagos. Lucía Méndez, Image zoom Credit: Mezcalent Lucía cumple así uno de sus sueños, el de ver a su familia crecer. Para ella el término abuela y, sobre todo, su papel, es el mayor de los regalos de vida que puede recibir. ¡Enhorabuena a toda la familia por esta dulzura!

