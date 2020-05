Lucía Méndez estalla ante los rumores que señalan a Luis Miguel como padre de su hijo Lucía Méndez hace frente a los rumores donde se asegura que Luis Miguel es el padre de su único hijo. Reveló que opina su exmarido Pedro Torres. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Lucía Méndez y Luis Miguel mantuvieron un breve romance hace muchos años. Quizá por ello, se revivió un viejo rumor donde se asegura que el Sol es el verdadero padre de Pedro Antonio, hijo único de la actriz, y no el productor Pedro Torres con quien la protagonista de la telenovela “Tú o nadie” estuvo casada. “Pedro Antonio es muy guapo y si dicen que se parece a Luis Miguel, pues qué padre ¿no?”, mencionó Méndez en tono sarcástico al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Pedro Torres está tan preocupado de que digan eso, que eran carcajadas las que nos echábamos los dos [ante dicho señalamiento]”. RELACIONADO: ¿Lucía Méndez dio conciertos a narcotraficantes? Image zoom Pedro Torres/instagram Este rumor surgió de Mario Vicente Basteri, quien aseguró que su hermano Luis Rey le hizo dicha confesión; lo cual, fue desestimado completamente por la también cantante. “No doy crédito que le den más credibilidad a un señor [Luis Rey] que era alcohólico, cocainómano, que es el padre de Luis Miguel”, advirtió. “Y le puedan dar credibilidad de lo que haya dicho en ese momento que si Luis Miguel y yo, y mi hijo”. Image zoom John Parra/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucía Méndez advirtió que está abordando este tema solo para proteger el buen nombre de su primogénito y ahora pretende cerrarlo definitivamente. “Lo estoy haciendo por un respeto a mi hijo Pedro Antonio Torres Méndez porque, de alguna manera, no tiene nada que ver”, enfatizó. “Esto pasó hace 31 años y que le quieran dar más credibilidad a lago que es absurdo y a un señor, que vuelvo a repetir era alcohólico, era cocainómano, era asesino”.

Lucía Méndez estalla ante los rumores que señalan a Luis Miguel como padre de su hijo

