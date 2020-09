Lucía Méndez recibe críticas y burlas por usar playback en un programa en vivo Un fallo técnico evidencia que Lucía Méndez no cantaba en vivo frente a las cámaras y su presentación se vuelve viral en redes sociales. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lucía Méndez vivió un bochornoso momento frente a las cámaras de un programa en vivo cuando un error técnico la puso en evidencia. La legendaria actriz y cantante recibió una larga lista de críticas por su fallida presentación en el programa de espectáculos mexicano De primera mano, al que asistió para promocionar su nuevo tema, “Mi México”. Méndez se había preparado para interpretar el tema durante la transmisión en vivo, pero un fallo técnico la obligó a interrumpir su presentación y pedir a la producción que parar la actuación. Sin embargo, los técnicos no alcanzaron a parar la pista musical a tiempo, lo que reveló que la intérprete estaba cantando con playback. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta evidencia desató las burlas de los televidentes, que acudieron a las redes sociales para señalar el error. Pero la cantante se defendió ofreciendo una explicación. “Paré la canción porque explotó una bocina en el estudio”, aseguró en su cuenta de Instagram. “Me asusté mucho, tenía que parar [de cantar]. Hubo un problema técnico”. Aunque Lucía pudo terminar su presentación tras solventarse el fallo técnico, los usuarios no perdonaron su error. No obstante, más allá de acomplejarse por lo sucedido, la cantante se muestra feliz de regresar a la escena musical con un tema que la ayudó a salir de la depresión causada por el confinamiento debido a la pandemia. “Viendo una serie, andaba yo medio jarra [borracha], me asomo por la ventana y veo a México solo, como un país fantasma, un país que verdaderamente me ha dado todo y nos ha dado todo, entonces dije, '¿sabes qué? le voy a cantar a México'”, comentó durante la entrevista. “Estaba yo tan deprimida como hace años, yo no me deprimía”. Méndez, además, reveló que este tiempo de encierro lo utilizó para aprender a cocinar y poder alimentarse, ya que la cocina no era su mejor amiga. “Aprendí a cocinar. Un huevo sí [sabía], pero ahora ya me hago mi espagueti, mis albóndigas, mi sopa de fideo, mi pollito a las brasas. No tuve más remedio, me moría de hambre”, comentó.

