Lucía Méndez dio cachetada a youtuber ¿qué pasó? Lucía Méndez sufrió una enorme molestia a causa de una youtuber conocido como Rey Grupero. La cantante reaccionó ante lo consideró una gran falta de respeto hacia su persona. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Lucía Méndez fue invitada a un programa producido por Pedro Moctezuma, donde también asistió el youtuber conocido como Rey Grupero. Toda la emisión parecía correr en forma habitual hasta que el influencer le entregó a la cantante un cuadro que le había dibujado. Al acercarse, la intérprete de “Corazón de piedra” se acercó para agradecerle con un beso en la mejilla, pero él volteó y se lo dio en la boca; lo cual, la hizo enfurecer y respondió con una cachetada. “¡Oye! ¡¿Qué te pasa?!”, le gritó Méndez a Rey Grupero. RELACIONADO: ¿Lucía Méndez dio conciertos a narcotraficantes? Image zoom Lucía Méndez Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images El youtuber ha aprovechado la situación para promocionarse en sus redes sociales y presumir su acción entre sus seguidores. Asegura estar muy orgullosa de haberle robado un beso a la famosa actriz. “Jajajajajaja le di un besote a Lucía Méndez”, escribió Rey Grupero para acompañar el video, con dicha acción, que dio a conocer en sus redes sociales. “Jajaja, estuvo delicioso Lucía Méndez”. En otro video, el influencer narró todo lo ocurrido. “Aquí toda la historia del beso a Lucía Méndez, creo que se enojo mucho y también disculpa Pedro Mocteza pero no pude aguantar las ganas de besar esa boquita”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta acción ha sido más vista por los seguidores del hombre, quien ha recibido muchas críticas. “Eso es acoso y abuso”, dijo un cibernauta. “No fuera que le intenten hacer eso a tu hermana porque hasta amenazas”, advirtió otro usuario. Image zoom mezcalent “¡No le veo la gracia! ¿Qué no aprendes a respetar a una mujer? Eso es acoso sexual y deberían demandarte por eso”, comentó otro fanático. “Eso es abuso y qué idiotas las que lo apoyan. Por comentarios así de imbéciles los hombres creen que pueden tratar a cualquiera de esa forma y justificarlo”, agregó alguien más. Hasta el momento, Lucía Méndez no se ha pronunciado al respecto.

