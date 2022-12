Lucía Méndez ejerce acciones legales contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel Tras sufrir ataques por parte de sus compañeras en la serie Siempre reinas (Netflix), Lucía Méndez decidió ejercer acción legal contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucía Méndez ya no pudo más. La actriz decidió alzar la voz pero en los tribunales después de sentirse agredida por Laura Zapata y Sylvia Pasquel, quienes protagonizaron junto a ella y Lorena Herrera la serie de Netflix Siempre reinas. A través de un comunicado de prensa, la intérprete de "Corazón de piedra", dio a conocer que inició un proceso legal contra dos de sus compañeras. Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarías a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez "La Diva de México", por parte de LAURA ZAPATA y SYLVIA PASQUEL. Dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente aLucía Méndez, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género, mismas que son sancionadas a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal de laCiudad de México, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Librede Violencia y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección delDerecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. Por todo lo anterior, se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que LAURA ZAPATA Y SYLVIA PASQUEL, se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de LucíaMéndez; a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse. Lucia Mendez y Laura Zapata Lucia Mendez y Laura Zapata | Credit: Mezcalent.com (2) El conflicto inició cuando Zapata reveló el calvario que supuestamente vivió al grabar la serie con Lucía Méndez quejándose de sus "ínfulas". Posteriormente, Méndez, de 67 años, respondió a las acusaciones de la hermana de Thalía. "Su carrera musical no la conozco". prosiguió. "Sinceramente jamás jamás la he visto en Billboard [o] en los Grammys; Spotify...entonces no entiendo cómo ella dice que tiene una carrera musical, porque no existe".

