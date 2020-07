Lucía Méndez debuta como abuela Lucía Méndez comparte su felicidad al cumplir su anhelado sueño... ¡se convertirá en abuela! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, Lucía Méndez ha declarado su interés por ser abuela de su único hijo, Pedro Antonio Torres. Ahora su sueño se hará realidad y es la propia actriz quien hizo en anuncio oficial, donde no pudo ocultar la alegría y emoción que la embarga ante tan anhelada noticia. “Elegante pareja Pedro Torres y María José Rodríguez, mi hijo y mi nuera, gracias por sus felicitaciones y buenos deseos, ¡Por fin seré abuela!”, escribió Méndez en su cuenta de Instagram. “Esa ilusión que espere por tanto tiempo, y además de dos seres humanos tan maravillosos. ¡Qué Dios los cubra con su sangre bendita y poderosa! ¡Estoy muy felizzzzzz! !Es una emoción diferente!!! ¡Los amo!”. RELACIONADO: ¿Lucía Méndez dio conciertos a narcotraficantes? Image zoom Por su parte, su hijo también hizo referencia al respecto de su próximo debut como padre y aprovechó la ocasión para reiterar el amor que siente por la madre de su hijo. “Un hogar no es un edificio, ni una calle ni una ciudad, no tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento”, mencionó Torres. “Un hogar es donde esta tu familia, y soy el hombre más feliz de empezar la nuestra contigo María José, ¡el amor de mi vida!”. Las felicitaciones no se hicieron esperar; entre ellas la de la cantante Rocío Banquells, quien le hizo llegar un mensaje. “Felicidades Lucía y a tu nuera e hijo que Dios los colme de bendiciones”, expresó Banquells. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes ya están dando algunas sugerencias para el nombre. “Ojalá sea una hembra linda como su abuela y se llame Lucía Marie ¿no suena bonito? ¿Qué me dices?”, dijo un seguidor. “Felicidades mi diva. Gracias a Dios por esa noticia que te hace tan feliz. Sería lindo que Pedro le ponga tú nombre y lo combine con el de tu madre: Martha Lucía Torres”, agregó alguien más. Lucía Méndez agradeció a los usuarios “sus buenos deseos”.

