Lucía Méndez reveló cuál actor le ha dado su mejor beso de telenovela: "¡besa muy bien!" Lucía Méndez ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes estrellas, pero este galán la cautivó por su manera de besar en los culebrones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucía Méndez recibirá un reconocimiento por sus 50 años de trayectoria el próximo 19 de mayo en The Grammy Museum de Los Ángeles, CA, y recordando sus experiencias en las telenovelas, confesó que el mejor beso lo recibió de Eduardo Yáñez en Marielena (1992). "Eduardo Yáñez besa muy bien en la televisión. No te estoy diciendo que te haga el 'beso francés', pero sabe besar muy bien, lo que se llama el 'beso chupón', así le decían antes, entonces Eduardo Yáñez marca muy bien sus besos", dijo. Aunque en cuestión de romances no le ha ido tan bien, Lucía encontró un buen remedio para superar las decepciones amorosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN lucia mendez eduardo yanez Credit: Mezcalent "Pues a veces bien y a veces 'gacho'; también tuve parejas que pues no, fui muy noviera, terminaba y me ponía triste, pero dicen que 'un clavo saca a otro clavo' y sí es cierto, definitivamente que estés tristeando y que te llegue otro '¡cuchi, cuchi!', pues como que dices ¡ay, bueno! No está tan mal el rollo". Su próxima conquista Lucía aseguró que ni Pedro Torres ni Luis Miguel fueron el amor de su vida, pues hasta hoy en día no ha llegado el hombre que le despierte ese sentimiento, pero confía que su próxima conquista sea el efectivo. Lucía Méndez y Pedro Torres, padre de su único hijo Pedro Antonio, en septiembre 2008 Lucía Méndez y Pedro Torres, padre de su único hijo Pedro Antonio, en septiembre 2008 | Credit: Mezcalent "Quise mucho al papá de mi hijo, Peter Towers [Pedro Torres], lo amé, quise mucho a un judío también. Luis Miguel no fue el amor de mi vida, no tanto, pero tuvimos una relación muy hermosa, muy bonita, yo creo que el gran amor de mi vida no ha llegado", expresó. "Definitivamente, el próximo que llegue a mi vida, el que Dios me ponga, va a ser el gran amor de mi vida y el hombre con el que voy a envejecer. Lucía Méndez celebra una reunión de fin de año con varios miembros de la prensa con un enorme arreglo de globos plateados y las iniciales de su nombre en el mismo tono Credit: Mezcalent ¿Y quiere anillo de compromiso? "Claro que sí, pero que sea como el de Belinda".

