Lucho Borrego da a conocer imagen de su padre muerto El padre de Lucho Borrego falleció el pasado viernes, mientras el presentador estaba al aire en su programa de televisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado viernes, Lucho Borrego recibió la noticia de la muerte de su padre, Luis Alfonso Borrego Abello. El presentador se encontraba trabajando en el programa Suelta la sopa. Sin embargo, debió ausentarse en el último segmento para lidiar con la situación. Ahora, el conductor ha desatado la polémica tras dar a conocer una imagen del cadáver de su progenitor. RELACIONADO: 'Lucho' Borrego: "Son cosas complicadas que me dan mucho dolor, mucha tristeza" "Hasta siempre papi...", escribió Borrego para acompañar la fotografía que posteó en una historia de su Instagram, donde se ve un acercamiento del cuerpo de su padre, portando un traje blanco, acostado en su féretro. Image zoom "Así te quiero recordar papi", Lucho Borrego Al mismo tiempo, el periodista de origen colombiano dio a conocer un video donde se ve a sus padres bailando en una fiesta. "Así te quiero recordar papi", mencionó para acompañar el audiovisual. "Papi nunca pensé que decirte adiós fuera tan doloroso. Pero Dios ha trabajado con sabiduría y misericordia. A pesar de todo fuiste mi ejemplo mas grande. Mi referente de rectitud, firmeza, principios y sentido del deber y me siento orgulloso de tu legado. Me siento orgulloso que al final te lo dije: que cuando me veía a mí mismo, te estaba viendo a ti", fueron sus primeras declaraciones cuando confirmó el mencionado fallecimiento. "Te quiero hasta el infinito y estoy seguro que nos encontraremos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a la controvertida instantánea, Lucho Borrego continúa recibiendo mensajes de apoyo y condolencias ante esta triste pérdida familiar. "Recordar los lindos momentos es sanar el corazón"; "Nada más hermoso que recordar y honrar a nuestros"; "Él siempre estará vivo en tu corazón y en tus recuerdos", y "Así es como tienes que recordarlo: ¡bello y alegre!", dijeron los usuarios sobre el video; aunque no hicieron referencia alguna sobre dicha imagen.

