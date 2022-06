Lucho Borrego comparte el duro momento que vivió con Raúl de Molina: "Vio la muerte de cerca" El conductor colombiano mantuvo una amena charla con sus seguidores para contar algunos de sus momentos profesionales y les hizo partícipes de este día tan doloroso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque el periodista Lucho Borrego se hizo más conocido tras su paso televisivo por el programa Suelta la sopa, de Telemundo, su carrera es mucho más extensa y empezó bastantes años antes que el exitoso show. Precisamente de esa época y de un momento muy concreto que le tocó vivir fue su más reciente conversación con sus seguidores en Instagram. Un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro con quienes admiran su carrera y su forma de contar las cosas. En esta ocasión, el tema en cuestión hacia referencia a Raúl de Molina y una difícil situación que atravesaba el conductor cubano. A Lucho le tocó entrevistarle justo en ese momento de angustia que atravesaba y lo que ocurrió nunca lo olvidará. Lucho Borrego Lucho Borrego | Credit: IG/Lucho Borrego La experiencia se remonta a hace 16 años cuando Lucho trabajaba para una revista que le pedía de inmediato hacer una entrevista en exclusiva al co-presentador de El gordo y la flaca. Lo que no podía imaginar es que iba a ser en esas circunstancias. El comunicador hizo caso las indicaciones y acudió al Hospital Jackson Memorial de Miami donde llevó a cabo una de las entrevistas más destacadas de su carrera. "Es ahí cuando me entero que tenía un tumor en uno de sus riñones del tamaño de una toronja, un tumor cancerígeno, y yo no tenía idea de eso", explicó todavía con la sorpresa en su rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La charla no fue precisamente fácil por la dureza de la situación. Lucho tuvo que preguntarle sobre temas muy delicados como si había dejado las cosas arregladas antes de esa operación que, afortunadamente, le salvó la vida. "Se soltó a llorar, vio la muerte cerca", continuó. Lucho recuerda ver a un Raúl muy afectado que no pudo evitar emocionarse y que también le hizo a él llorar. "Mi fotógrafo también estaba hecho un mar de lágrimas", recordó. Sin embargo, tuvo que seguir con la entrevista y tratar de manejar este complejo asunto como buenamente pudo. Ver a una persona tan alegre y jocosa como el presentador cubano así de abatido fue doloroso ya que esa no es la imagen a la que él y el público estaban acostumbrados. Su buen humor cada tarde en televisión hacían impensable un momento así. Una experiencia que asegura le hizo plantearse la vida de otra manera. "Hay que disfrutarla cada día". Con este ejemplo, Lucho quiso también compartir cómo detrás de cada historia hay otra historia que no siempre se cuenta pero que igualmente es muy significativa en lo personal y profesional.

