Lucho Borrego relata su encuentro con Carolina Sandoval: "Se me llenaron los ojos de lágrimas" El periodista colombiano, que se encontró recientemente con su excompañera de Suelta la sopa en las calles de Miami, compartió cómo fue ese momento y las palabras que intercambiaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tarde o temprano tenía que pasar, sobre todo al vivir en la misma ciudad. Y así fue. Dos de los integrantes del mítico Suelta la sopa, Lucho Borrego y Carolina Sandoval, se encontraron frente a frente por las calles de Miami. Aunque no se ha hablado demasiado al respecto, el periodista colombiano no tuvo problema en relatar cómo fue ese encuentro entre los que fueran grandes compañeros y amigos. Los reproches quedaron a un lado y predominó el cariño y el respeto. También hubo lágrimas. "Me la encontré de frente", compartió Lucho. "Fue algo que sin haberme imaginado que iba a ser así, pensé que en algún momento se iba a dar porque es inevitable y vivimos en la misma ciudad". Carolina Sandoval y Lucho Borrego Credit: mezcalent.com ¿Cómo fueron las reacciones de ambos? Se preguntaron muchos. El comunicador, quien fue objetivo de críticas en las redes por ese momento, aclaró qué fue lo que pasó y qué conversaron en apenas esos 4 ó 5 minutos que estuvieron juntos. A pesar de los reproches que se hicieron tras la salida de Carolina del show de Telemundo, predominó el cariño y los buenos momentos vividos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo tomé la iniciativa... ¿Te puedo saludar?", le dijo al tenerla de frente. "No nos dijimos mucho, tengo que ser honesto, pero en las miradas nos dijimos mucho, nos abrazamos, me dio sentimiento, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella me dijo que no guardaba ningún resentimiento", explicó de ese emotivo momento a las cámaras de Tobi Te Ve. Después de una pandemia tan dura que ha dejado lecciones de vida, Lucho admitió que de nada sirve quedarse a vivir en el rencor y en los malos momentos, al contrario. "Yo me quiero quedar con lo bueno y para mi fue muy bonito encontrarme con ella, saber que no hubo faltas de respeto ni groserías, sino que primó el proceso que sé que ella ha vivido de introspección, de reflexión y paz interna, se le notó, y el mío, todos tenemos nuestros procesos", añadió. En medio de la crisis del coronavirus en 2020, Carolina fue invitada a no regresar más al que fue su programa por muchos años, Suelta la sopa. A partir de ahí tanto ella como sus compañeros dieron sus versiones de lo sucedido y toda la amistad y el cariño de años se disipó. Si bien la separación continúa y nada ha vuelto a ser como antes entre la venezolana y sus excolegas, el hecho de poder mirar atrás sin rencor y poder compartir aunque sean unos minutos, es un paso hacia adelante. "Por encima de todo (está) el perdón", prosiguió en son de paz. Si algún día son amigos o no, el tiempo lo dirá, lo importante para Lucho es siempre quedarse con lo positivo, que en esta caso también lo hubo.

