"Luchen por sus sueños", menciona José Ron, quien debuta como presentador José Ron ha logrado cumplir muchos de sus sueños; ahora retoma su pasión por la música e inicia una nueva aventura profesional. Por Carolina Amézquita Pino Antes de dedicarse a la actuación, José Ron disfrutaba de tocar con un grupo de amigos en su natal Jalisco, México. El tiempo ha pasado y ahora ha logrado consolidarse como uno de los galanes de telenovelas más solicitados. Sin embargo, su éxito es la suma de tener claro lo que deseaba y trabajar para lograrlo. Por ello, el actor aconseja trabajar para que las ilusiones se hagan realidad. RELACIONADO: ¿José Ron tiene COVID-19? El actor responde Image zoom José Ron | Credit: Instagram José Ron "Luchen por sus sueños, es lo más importante. No solamente es importante decir 'quiero esto' o soñar con algo, creo que lo clave, lo más importante es accionar, hacer que suceda. Para mí eso siempre ha sido algo primordial en mi vida, no solamente decir las cosas sino trabajarlas", advirtió Ron a People en Español. "Dar el primer caso y día con día luchar. Independientemente, de lo que pase alrededor, de lo que te diga la gente, hay que creer en uno, venimos a cumplir sueños, a ser felices". Image zoom Credit: Televisa Si bien, el protagonista de la telenovela Te doy la vida nunca soñó con ser presentador, ahora tiene la oportunidad de debutar en esta nueva faceta como uno de los titulares de la emisión Noche de estrellas, el programa especial que es antesala de la entrega de los Latin Grammy; lo cual, considera "un privilegio, un honor" y un regalo inesperado de la vida ahora que ha retomado la música con su banda Kóktel. "Cuando me llegó la invitación, no lo podía creer. Es un evento muy importante y, casualmente, llega en este momento que estoy también muy metido en la música. Fue muy lindo. Lo tomo con mucho agradecimiento", confesó. "Para mí es algo muy importante en mi carrera estar también en este evento y lo voy a disfrutar como niño chiquito". Image zoom José Ron | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El músico solo busca "que a la gente le guste" su participación en este programa y "tengo la intención de hacer bien las cosas", aunque no niega que "seguramente, voy a estar un poco nervioso", pero sabe que es parte de esta "nueva aventura". "Para mí es lo más importante disfrutar lo que hago", comentó. "Es un evento de celebración y no [quiero] tomarme las cosas tan serias. Divertirme creo que va a ser la clave". En Noche de estrellas, que se transmitirá el próximo jueves 19 de noviembre a las 7 p.m. Este/Pacífico (6 p.m. Centro) por Univisión, José Ron compartirá el escenario con Giselle Blondet, Raúl de Molina y Borja Voces.

