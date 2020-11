Close

¡Lucero y su hija Lucerito juntas por primera vez en público! Luego de una larga espera, Lucero se reunió con su hija menor Lucerito a nivel profesionalmente. Juntas interpretaron un tema en una noche muy especial para la cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado sábado 31 de octubre, Lucero presentó el primero de los tres conciertos, realizados vía streaming, con los que celebra 40 años de carrera artística. Este espectáculo inicial titulado Lucero... Pop Live, tuvo una sorpresa muy especial; se trató de la presencia de la hija menor de la cantante, Lucerito Mijares, quien cantó a dueto a primera vez con su famosa madre. Juntas interpretaron el tema “Gloria a ti”. RELACIONADO: Hija de Lucero da a conocer otro talento que no es la música... Image zoom Lucero en abril 2019 “El regalo que tengo para ustedes esta noche y que es un regalo para mí [también]. Es la primera vez que lo hacemos públicamente y es la primera vez que cantamos juntas, una personita que admiro profundamente. Ella para mí es la gran sorpresa de esta noche”, comentó lucero durante el concierto. “Quiero presentarla, de una manera muy especial, con esa luz que tiene. A mí llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa y feliz. Ella es mi Lucerito, Lucero Mijares”. Image zoom Credit: Lucero Instagram La también actriz dejó claro que la jovencita no pretende iniciar una carrera musical en fechas próximas. Simplemente, quiso apoyar a su madre en este momento especial y unir sus voces como parte de esta celebración. “Ella no se ha lanzado profesionalmente, ni es cantante, ni está buscando, todavía, un lugar en este mundo de la música. Trae la música en el corazón y el alma, y simplemente queremos cantar juntas”, agregó "Hasta que se nos hizo Lucerito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante el dueto, la protagonista de la telenovela Lazos de amor no pudo disimular su emoción y orgullo de estar en un escenario con la chica. Luego de este concierto, Lucero llevará a cabo dos conciertos más, en el siguiente presentará temas de banda y en el último canciones rancheras, donde estará acompañada de un mariachi y se vestirá con el tradicional traje de charro mexicano.

