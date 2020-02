Famosas que encontraron el amor de su vida después de los 40 By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram / Michel Kuri Estrellas como Cameron Díaz, Jennifer López y Marlene Favela han encontrado el amor después de cumplir 40 años. Mira quiénes más como ellas han sido flechadas por Cupido. Empezar galería Lucero Image zoom Instagram / Michel Kuri A la cantante mexicana se le ve muy feliz junto al empresario Michel Kuri. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jennifer López Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for Palm Springs International Film Festival Después de incontables éxitos en su carrera —todavía seguimos hablando de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl— a la Diva del Bronx le queda otro pendiente muy importante: su boda con el ex pelotero y empresario Alex Rodríguez. 2 de 10 Applications Ver Todo Sofía Vergara Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La colombiana se casó con el actor estadounidense Joe Manganiello en el 2015. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Salma Hayek Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic En el 2007, la actriz y productora mexicana y Francois-Henri Pinault no solo anunciaron su compromiso, sino que también le dieron la bienvenida a su hija, Valentina. 4 de 10 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Mezcalent La actriz y cantante costarricense tenía 52 años cuando se casó con Marco Chacón. 5 de 10 Applications Ver Todo Rashel Díaz Rashel Díaz/ Instagram A sus 43 años, la presentadora cubana le juró amor eterno a Carlos García. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Giselle Blondet Image zoom IG/Giselle Blondet La presentadora y empresaria puertorriqueña y su novio, Jaime Fernández Palacios, se dan gusto viajando constantemente. 7 de 10 Applications Ver Todo Daisy Fuentes Image zoom John Parra/Getty Images La empresaria y presentadora cubana luce de maravilla junto a su esposo, el cantante Richard Marx. 8 de 10 Applications Ver Todo Marlene Favela Image zoom Cortesía de Marlene Favela La actriz mexicana y su esposo George Seely son los orgullosos padres de su primer retoño, Bella. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cameron Díaz Image zoom Getty Images La actriz cubanoamericana no solo encontró el amor después de los 40, sino que recién reveló que la cigüeña visitó el hogar que ha formado con su esposo, el músico Benji Madden. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

