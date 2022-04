La simpática reacción de la hija de Lucero y Mijares al preguntarle si sus padres serían pareja nuevamente ¿Lucero y Manuel Mijares volverían a tener una relación luego de poner en pausa 14 años de matrimonio? Mira lo que dice su hija Lucerito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Lucero y Manuel Mijares volverían a tener una relación luego de poner en pausa 14 años de matrimonio? Son de esas preguntas que todos los fans seguro se hacen, pero los famosos han dejado claro cuál es la respuesta. Fue durante un encuentro con la prensa en que Lucero y su hija comenzaron a reír sin parar cuando les preguntaron si sería posible una reconciliación de la ex pareja. "Yo creo que ya es un chisme muy aplaudido", dijo la cantante entre risas. Lucero y Mijares con su hijo Manuel Credit: Tomada del Twitter de Mijares Pero lo que más llamó la atención fue la cara que puso Lucerito ante la posibilidad de que sus padres se reencontraran luego de tanto tiempo. "Yo creo que ya no", dijo con expresiones muy simpáticas y típicas de la jovencita. Por su parte, Lucero calmó las intrigas de la prensa al asegurar que está muy feliz con el empresario mexicano Michel Kuri. Según la cantante y actriz, aunque no se quieren casar, están extremadamente felices siendo unos "novios eternos". Lucerito Mijares Credit: IG Lucero Mijares Lucero y Mijares se casaron en 1987, cuando ella tenía 27 años y él era 11 años mayor. Luego se convirtieron en padres de José Manuel y Lucerito. Aunque fueron una gran pareja, en todo este tiempo no escaparon de los golpeas que también trae el amor. "Diez años de aguante. Yo le he aguantado muchísimo y hemos aguantado como 200 divorcios de los que nos han inventado", dijo en una ocasión Lucero. Lucero, Mijares cantan Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En entrevista con Jordi Rosado, Mijares explicó algunos de los motivos de la separación. "Lo que pudo haber intervenido mucho [a la separación] era que ella viajaba mucho y yo también", dijo. "Primero decidimos separarnos de cuartos y ya. Hasta la fecha". Ahora la ex pareja mantiene una magnífica relación como la familia que son, y se han convertido en un tremendo equipo de trabajo.

