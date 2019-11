¿Lucero y Mijares harán dueto juntos? ¿Lucero está abierta a hacer dueto musical con su ex esposo, Manuel Mijares? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lucero no procederá legalmente contra la publicación que en los últimos días la vinculó con el catálogo sexual que supuestamente existía en Televisa, en el que según la empresa ofrecía a algunas actrices a los empresarios para fines de compañía e incluso servicios sexuales. “A veces uno sí piensa [en demandar] porque da mucho coraje, la difamación y la calumnia ¡caen gordísimas! Sale alguien y dice uno de esos chismes de cuarta, entonces yo lo demando. No creo que tenga ni un “varo” partido por la mitad, entonces ¿qué le demando?, ¿qué me va a pagar o qué? ¿Y para qué me meto en broncas?, ya para qué pierdo mi tiempo haciéndole caso a alguien que de verdad no tenía nada mejor que hacer y se le ocurrió revivir la leyenda urbana del catálogo de Televisa”, dijo muy seria la cantante en entrevista con la prensa. Image zoom Mezcalent La cantante presentó su tercera producción de banda bajo el título Sólo me faltabas tú, en la que se incluyen algunas colaboraciones con Gerardo Ortiz, Luis Fonsi y Banda Los Recoditos, y donde está abierta a hacer mancuerna con su ex esposo, Manuel Mijares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Siempre lo he dicho: es de mi cantantes favoritos desde toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente”, apuntó. Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent.com “El que nosotros ya no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto, no se ha dado en este momento, pero estaría buenísimo y la verdad nos llevamos muy bien, nos admiramos mucho en muchos aspectos”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Lucero y Mijares harán dueto juntos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.