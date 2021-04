Lucero y Mijares ¡cantarán de nuevo juntos! Tras haberse divorciado en el 2011, Lucero y Manuel Mijares se encontrarán nuevamente en los escenarios musicales. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras estar casados por 14 años, Lucero y Manuel Mijares anunciaron su divorcio en marzo de 2011. Si bien, su separación fue en lo mejores términos y ambos han declarado que mantienen una excelente relación de amistad, no habían pisado juntos un escenario desde la ruptura matrimonial. Ahora, los cantantes sorprendieron a propios y extraños al darse a conocer que nuevamente estarán juntos a nivel profesional. "¡¡¡Llega la sorpresa de sorpresas!!! El 22 de mayo, Lucero y Mijares, tendremos 'Siempre amigos'", anunció Lucero en sus cuentas de Instagram y Twitter. "Va a estar imperdible, compartiremos música, alegría y amistad". Por su parte, el intérprete de "Soldado del amor" también dio un mensaje al respecto. "Estoy muy emocionado de compartirles ¡esta gran sorpresa!", escribió en las mencionadas redes sociales. "Un show con Lucero donde compartiremos música, historias y el cariño de todos ustedes ¡no se lo pierdan!", agregó. Lucero y Manuel Mijares Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La expareja sentimental ilustró sus respectivos mensajes con el cártel promocional donde dan los detalles del acceso y en que aparecen sentados juntos; además, muestran una gran sonrisa. Así, se se reunirán nuevamente a nivel profesional para llevar a cabo un concierto streaming. "¿Quién se apunta? Mijares y yo los esperamos", mencionó la intérprete de "Ya no". "Un show con Lucero donde compartiremos música, historias y el cariño de todos ustedes ¡no se lo pierdan!", enfatizó Mijares. De momento, no se han revelado mayores detalles, pero se espera que la hija menor de ambos, Lucerito Mijares, tenga una participación especial, lo cual representaría pisar un escenario por primera vez con sus dos padres, ya que, hasta el momento, ha acompañado de manera individual a cada cantante. El concierto "Siempre amigos" de Lucero y Mijares se realizará el próximo 22 de mayo a las 8:30 pm (tiempo de México).

