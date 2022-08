Lucero y Manuel Mijares confiesan que su único error fue casarse Las declaraciones de Lucero y Manuel Mijares han resultado sorpresivas. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 1997, Lucero y Manuel Mijares se casaron en una suntuosa boda que fue televisada. En 2011 y dos hijos en común, José Manuel y Lucerito, se separaron. Pese a todo, los cantante han mantenido una muy buena relación; incluso, son vecinos y sus hijos pueden cruzar de una casa a otra para convivir con cada uno de ellos. Su relación es tan buena, que desde hace varios meses están ofreciendo una gira de conciertos titulada Hasta que se nos hizo, en honor de una frase cuando cantaron por primera vez el tema "El privilegio de amar". Estas presentaciones han tenido mucho éxito y los famosos han demostrado que se puede tener una excelente convivencia pese a haber sido esposos. Incluso, han realizado presentaciones en familia con sus dos vástagos. Ahora, ha llamado la atención un video que circula por redes sociales donde ambas celebridades reconocen que el único error que han tenido como personas ha sido contraer matrimonio. "El único error que tuvimos fue casarnos", dijo Mijares a los medios de comunicación. Mijares y Lucero Mijares y Lucero | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El error fue casarnos, pero lo solucionamos", reiteró Lucero. "Pero se solucionó rápido y nos llevamos bien, somos vecinos", enfatizó Mijares. Por supuesto, estas declaraciones también han resultado del agrado de los fanáticos tanto de la intérprete de "Llorar" como del cantante del tema "Soldado del amor", debido a lo que confiesan de una manera natural y con una sonrisa de quienes saben que han superado cualquier conflicto de exesposos. Ahora, Lucero y Manuel Mijares continúan con el mencionado tour y están juntos en las campañas promocionales ante el beneplácito de sus hijos.

