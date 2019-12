¿Lucero y José Manuel Figueroa listos para ser pareja en pantalla? Los cantantes mexicanos Lucero y José Manuel Figueroa compartirían pantalla en la nueva versión de la telenovela El privilegio de amar. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al parecer, los rumores resultaron ser ciertos y luego de mucha especulación sobre si Lucero regresaría a la televisión, la prensa mexicana afirma que la cantante participará en una nueva versión de la telenovela El privilegio de amar que se transmitió hace más de dos décadas. Según reportes en varios medios aztecas, luego de un intenso proceso de audiciones que se llevó a cabo a principios de diciembre —y al que habrían asistido Gabriel Soto y Ernesto Laguardia— la cantante se quedó con el papel protagónico femenino. Hasta el momento, Lucero no se ha expresado sobre su nuevo trabajo en el que también participaría José Manuel Figueroa. Según la prensa mexicana, el rodaje empezará en febrero del próximo año bajo la dirección de la productora Carla Estrada. Sin embargo, en un divertido video donde hizo un recorrido por su carrera destacando algunos de sus melodramas, la actriz coquetea con sus seguidores sobre su próxima “noticia”, sin dar más detalles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se ha reportado que la nueva versión del melodrama que protagonizaran Adela Noriega y René Strickler en 1998 girará alrededor de una joven que crece entre lujos hasta que enfrenta la muerte de su padre y se ve forzada a buscar su propio camino y abandonar su país para forjarse un mejor futuro en Estados Unidos. Este proyecto marcaría el esperado regreso a la pantalla chica de la actriz y cantante, cuya última participación en un melodrama fue en el 2012. Ese año, Lucero le dio vida a Helena Moreno en la telenovela Por ella soy Eva. Advertisement

