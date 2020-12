Close

TikTok elimina un video de Lucero: ¡aquí te mostramos el clip censurado! Algunos de los seguidores de la cantante y actriz mexicana consideraron que podría ser un peligro para las personas que lo intenten en casa, especialmente los niños. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Lucero, quien debutó en la plataforma TikTok en el pasado julio, se quejó de que uno de sus videos fue eliminado de la famosa red social. La intérprete de “Electricidad” cuestionó a través de su cuenta de Instagram la decisión de vetar el clip, en el que se une al reto viral conocido como el Lip Bubble Challenge, que consiste en colocar jabón o champú en los labios [como si fuera pintalabios] para luego soplar y hacer burbujas. Image zoom Credit: Medios y Media/Getty Images “¡No entendí por qué me censuraron o bajaron este de TikTok! ¿Alguien sabe? A ustedes, ¿qué les parece el videito, es simpático o no?”, preguntó al compartir el clip a sus 3 millones de seguidores. El mensaje de la protagonista de la telenovela Lazos de amor cuenta con más de 101,000 ‘me gusta’ y casi 3,000 comentarios. De acuerdo con sus seguidores, la censura pudo haberse dado porque este reto podría poner en riesgo la salud de quienes lo intenten. Image zoom Credit: Instagram / Lucero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Quizá para que los pequeños no vayan a hacerlo e ingieran el shampoo por accidente”; “sí está chistoso, pero por seguridad de niños tal vez lo bajaron. Porque capaz que lo ingieren en lugar de solo untarlo. Pero por lo demás, tú muy bien”; “es porque es peligroso y TikTok censura videos que es algo riesgo para la salud. Algo así”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la artista. Image zoom Credit: Instagram / Lucero Lucero, que cuenta con más de 325,000 seguidores en TikTok, respondió a algunos de los usuarios y dijo que entiende la decisión y solo estaba emocionada con compartir que por fin le había salido el reto.

