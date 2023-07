Esto dijo Lucero sobre su hija Lucerito Mijares: "Lloramos" Lucero abre su corazón y revela momento personal relacionado con su hija menor Lucerito Mijares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucero y Lucerito Mijares Credit: Lucero Instagram El pasado fin de semana, Lucerito Mijares debutó profesionalmente como protagonista de la obra El Mago. The Wiz; según comentó la joven, tuvo que trabajar mucho para convencer a sus padres Lucero y Manuel Mijares de que le dieran la oportunidad de iniciar en el mundo artístico. Tras ofrecer su primera función, la protagonista de la telenovela "Lazos de amor" dio a conocer su sentir al ver a su hija menor actuar y cantar. "Tengo la fortuna de verte cumplir un gran sueño mi preciosa, mi Lucero MIjares y me siento la mamá más orgullosa y feliz del planeta. Sabes que ver a mis hijos ser felices es mi tesoro. Eres fuerte, hermosa y talentosa por demás, poderosa y encantadora, tienes una gran humildad, tienes ángel y encanto, una voz insuperable, eres única! Eres tú y solamente tú", escribió Lucero en su cuenta de Instagram. "Este sueño en El Mago apenas comienza y empiezas a sentir y a medir el escenario como si tuvieras ya tiempo haciendo teatro musical, es mágico ver tu luz y ver cómo cada día creces enormemente con cada aplauso y cada gesto del público que quieres conquistar". La intérprete de "Llorar", quien acompañó el extenso mensaje con diversas imágenes de su nena, incluso una con ella, de la noche debut, le dio sus mejores deseos para esta carrera profesional que recién empieza. Lucero y Lucerito Mijares Lucero y Lucerito Mijares | Credit: Lucero/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que este sea el comienzo de una larga y exitosísima carrera, que conquistes almas, que emociones a la gente como me emocionas a mí y a quienes te amamos, y lloramos al escucharte cantar con ese don que Dios te ha dado", continuó. "Te deseo que tengas éxito arrollador, que tengas siempre la ilusión y la emoción de tu primera función, que esos nervios nunca desaparezcan, que tus ojos brillen así y tu sonrisa siempre siga encendida, que toques el corazón de muchas personas con este musical mágico que te regala tantas alegrías y satisfacciones desde que empezaron a planearlo". Lucerito Lucero y Manuel Mijares han hecho público lo felices y orgullosos que están con el trabajo du Lucerito Mijares.

