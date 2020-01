¡Sin filtro! Lucero despide el 2019 presumiendo sus arrugas ¡Sin filtro! La actriz mexicana despide el 2019 publicando unas imágenes donde aparece sin gota de maquillaje y presumiendo sus arrugas ¿ya la viste? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay famosos que buscan por todos los medios escponder sus arrugitas, canas y demás señales del paso del tiempo. Otros, como la mexicana Lucero, optan por mostrar su edad sin tapujos y mostrarse tal cual ante sus fans. Justo así es como la cantante y actriz mexicana -que este 2019 alcanzó el medio siglo de vida- se dejó ver en un video publicado en sus redes despidiendo el año, con arrugitas y todo. Por si fuera poco, la que fuera esposa de Manuel Mijares y estrella de inolvidables telenovelas como Chispita y Cuando llega el amor también publicó una foto en Instagram donde aparece al natural en una paradisíaca playa. “Feliz año nuevo, feliz 2020 para todos. Que sea un año maravilloso en compañía de todas las personas que aman y que su corazón esté lleno de amor y positivismo siempre”, aseguró la doña mandando un beso tronado a sus seguidores. Mostrar sus arrugitas en fin de año es ya una tradidicón para Lucero, quien así apareció en 2018 al lado de su amigaza Chantal Andere para recibir el año: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucero se encuentra muy activa, tanto en su papel de madre de sus dos hijos, José Manuel y Lucero Mijares Hogaza, como en su papel de artista. Actualmente promueve su más reciente disco: Sólo me faltabas tú, ya disponible en plataformas digitales y del cual se desprende el primer sencillo del mismo nombre. Advertisement

