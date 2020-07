Lucero se une a TikTok y no adivinas quién la ayudará con los vídeos A petición de sus fanáticos, la cantante mexicana Lucero estrena su primer vídeo en la plataforma TikTok. ¿Qué es lo que no está dispuesta a hacer? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lucero no resistió más. Ante la insistencia de sus fanáticos y el poder de convencimiento de su hija, Lucerito, la cantante se unió a la divertida plataforma de vídeos TikTok. “Ponte que me abro una cuenta de TikTok, pero ¿qué publico? Yo veo que en TikTok todo el mundo sube cosas chistosísimas, ¿yo, qué [haré] ahí? Ay Dios, está difícil”, había expresado la exjuez de La Voz Kids en su cuenta de Instagram la semana pasada. Luego de varios días de considerarlo, platicarlo y recibir consejos de sus seguidores, la intérprete finalmente estrenó su cuenta con un divertido vídeo donde puso a todos a reír. “No estoy segura si yo pueda ser una gran candidata para tener una cuenta de TikTok. La gente joven que está a mi alrededor me dice: ‘No por favor, no hagas esa ridiculez. Te agradecemos muchísimo tu intención y tu simpatía’”, dijo en su primer vídeo seguido por interminables carcajadas. A tan solo unas horas, la cantante ya supera los 9,000 seguidores en la nueva plataforma y al parecer está lista para enfrentar los retos — y bailes — de su nueva diversión. Eso sí, no lo hará sola, ya que su hija se ha comprometido a ayudarla. “¿Qué voy a poner? ¿Me voy a aprender todos los bailes?”, preguntó la cantante a su hija en un vídeo en sus redes sociales. “¿Tú me ayudas?”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto que la pequeña accedió a ayudar a su mamá luego de explicarle que no necesariamente tendría que aprenderse los bailes que se presumen en la plataforma digital. Ahora, Lucero le hará la competencia a varios famosos que se han sumado a la fiebre del TikTok como, entre otros, Ana Bárbara, Niurka Marcos y Érika Buenfil.

