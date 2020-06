Lucero revela el tremendo susto que vivió en un avión La cantante narró con lujo de detalles todo lo que pasó en uno de los momentos más angustiantes de su vida. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante mexicana Lucero reveló uno de los episodios más terroríficos que vivió a bordo de un avión hace años atrás cuando, en medio del vuelo, se anunció que había una "posible" amenaza de bomba. La también actriz contó que luego haber participado en el rodaje de la película Deliciosa sinvergüenza, viajaba de Perú a Panamá cuando el piloto informó a los pasajeros a los 45 minutos de vuelo que tenían que regresar al aeropuerto de Lima por "una posible amenaza de bomba”. “Ustedes se imaginaran la clase de estrés y de nervios que empezamos a vivir todos los pasajeros que estábamos volando en el avión”, dijo en su canal de YouTube. “Había gente que estaba llorando y muy angustiada”. La intérprete de “Electricidad” aseguró que se quedó en estado de shock ante la noticia y que hasta el día de hoy aún no entiende cómo el piloto fue tan franco sobre lo que estaba pasando. Explicó que finalmente aterrizaron en Lima 15 minutos después del anuncio y que cuando bajaron del avión, se les aclaró que el alboroto se debió a que las maletas de un pasajero estaban a bordo, pero el dueño no. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nunca sucedió nada malo y parece ser que, según nos dijeron y espero que sea verdad, habían revisado la maleta y que no había ningún peligro ni amenaza”, comentó. Dijo que con su madre se las ingeniaron para mantener la calma, pero que hasta las azafatas “estaban más nerviosas” que los pasajeros. “Hoy que lo cuento me río, pero sí fueron momentos de muchos nervios, susto y tensión. Bendito Dios que siempre me cuida y nos cuida”, agregó.

Close Share options

Close View image Lucero revela el tremendo susto que vivió en un avión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.