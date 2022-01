Lucero reacciona a supuesto romance de su hija Lucerito Mijares, ¿qué dijo? Hace unos días, se dio a conocer que Lucerito Mijares podría tener una relación sentimental con un Tik Toker; ante ello, su madre Lucero se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Lucerito Mijares podría estar de romance con un joven conocido por sus clips en TikTok llamado Emiliano Gatica, con quien ha sido visto en diversos momentos y ambos se muestran muy cariñosos. Ante ello, su madre Lucero fue cuestionada sobre la relación sentimental de su hija menor. "¡Ay, no! No tiene novio", aclaró Lucero a los medios de comunicación. "No es su novio, es su amigo, es su amigo". Pese a la negativa, la intérprete de "El privilegio de amar" aseguró que ya es momento de que sus vástagos inicien relaciones sentimentales; algo que ve totalmente normal. Además, dejó claro que los ha preparado para que sepan mantener buenos noviazgos y se protejan de posibles embarazos porque aún son jovencitos. "Creo que ya se puede ser suegros en la vida, pero no, no es novio", reiteró. "Sí [cómo mantener relaciones sentimentales sanas] eso ya lo traen bajo control". Lucero y Lucerito Credit: Lucero Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de la telenovela "Por ella soy Eva" también confesó si su exesposo y ella son de esos padres que cuidan en exceso a sus hijos en lo que a relaciones sentimentales se refiere. "Cero celosa y [Manuel Mijares] tampoco, tranquilo, tranquilo". Lucerito Mijares Desde que Lucerito Mijares salió a la luz pública tras realizar un dueto con su padre, poco a poco ha estado más presente porque ha realizado colaboraciones musicales con sus progenitores y también debutó en teatro musical con la obra La jaula de las locas. También suele hacer algunos videos divertidos que se han convertido en la delicia de sus seguidores.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lucero reacciona a supuesto romance de su hija Lucerito Mijares, ¿qué dijo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.