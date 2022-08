Lucero posa al natural para celebrar sus 53 años Este 29 de agosto Lucero cumple 53 y para celebrarlo compartió una bella imagen donde deja ver su belleza natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 29 de agosto, Lucero cumple 53 y años y quiso comenzar su día mostrándose agradecida con la vida. En una fecha tan importante para ella, la intérprete de canciones como A través del vaso" o "Vete con ella" no se olvidó de sus millones de seguidores en redes sociales y compartió una foto en la que demostró que luce más bella que nunca en su reciente cumpleaños. Lucero Lucero | Credit: Mezcalent "Como cuando es mi cumpleaños y me siento profundamente agradecida recibiendo tantos mensajes de amor. Sus abrazos virtuales y sus hermosísimos deseos me llenan de alegría y hacen mi día sumamente especial, gracias de todo corazón. No tengo cómo agradecer tanto amor y tantos detalles en este día. Amando todo lo bello que Dios me ha dado, gracias a la vida por un cumpleaños tan lindo, por un año más de salud y vida rodeada de quienes tanto amo!", dijo junto a esta instantánea en la que aparece con su pastel. La publicación ya alcanza más de 16 mil likes y supera los dos mil comentarios. Compañeros de profesión como Chantal Andere le dejaron también bellos mensajes como "Feliz cumple TE ADORO y te deseo todo lo mejor!!!" seguido de una hilera de corazones rojos. Mientras que su hija, Lucerito Mijares apuntó: "Feliz cumple a la más hermosa y extraordinaria. Te deseo muchísimas felicidades a ti. Que venga mucha salud". Pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue que se dejase ver totalmente al natural, sin maquillaje y mostrando que la edad solo es un número, porque ella se ve más hermosa que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como era de esperar, esta fecha tan señalada no pasó desapercibida para sus fanáticos, quienes en pocas horas hicieron que el hashtag #FelizCumpleLucero se hiciera tendencia en Twitter. El que seguro que tampoco se olvidó de felicitar a la cantante habrá sido su exesposo, Mijares, con quien mantiene una estupenda relación. Su relación es tan buena, que desde hace varios meses están ofreciendo una gira de conciertos titulada Hasta que se nos hizo, en honor de una frase cuando cantaron por primera vez el tema El privilegio de amar. Estas presentaciones han tenido mucho éxito y los famosos han demostrado que se puede tener una excelente convivencia pese a haber sido esposos. Incluso, han realizado presentaciones en familia con sus dos vástagos. Y ambos reconocieron a la prensa en un encuentro reciente que el único error que cometieron fue contraer matrimonio: "El único error que tuvimos fue casarnos", dijo el cantante. "El error fue casarnos, pero lo solucionamos", reiteró Lucero. "Pero se solucionó rápido y nos llevamos bien, somos vecinos", enfatizó Mijares.

