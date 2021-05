Lucero, Mijares y sus dos hijos emocionan al interpretar juntos emblemática canción Los famosos artistas mexicanos pudieron compartir con sus "bellos y amados hijos" su pasión por la música el pasado fin de semana en un íntimo concierto. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lucero y Mijares hicieron historia al unir sus voces el pasado fin de semana en un íntimo concierto vía streaming en el que los reconocidos artistas mexicanos deleitaron al público interpretando algunos de los éxitos musicales más importantes de su carrera. Aunque se vivieron momentos muy especiales durante todo el concierto, sin duda el más emotivo llegó justo al final cuando sus dos hijos, Lucerito y José Manuel, aparecieron en escena para acompañar a sus papás en una versión de la emblemática canción 'El privilegio de amar'. "No podíamos escoger otra canción para compartir con ustedes", escribió el reconocido cantante mexicano al término del concierto a través de su perfil de Instagram. "Emocionante, conmovedor y sobre todo con un gran mensaje de unión familiar, respeto, admiración y mucho amor. Gracias por regalarnos esta noche tan mágica y especial", se puede leer entre los miles de comentarios que generó la actuación musical en las redes sociales. Para Lucero y Mijares haber podido compartir por primer vez escenario junto a sus dos hijos fue "un momento que como padres nunca olvidaremos y que queda para la historia", aseguraron a través de un comunicado que compartieron tras finalizar el show, el cual definieron como "un concierto único e irrepetible, hecho en casa con mucho corazón y con la inmensa fortuna de compartir con nuestros bellos y amados hijos su pasión por la música". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de no estar juntos como pareja, Lucero y Mijares volvieron a demostrar que siguen siendo una familia muy unida donde lo más importante es el bienestar de sus hijos. "Todos hemos pasado por momentos complicados y diferentes durante esta pandemia. Con ánimo y fe estamos saliendo adelante y a nosotros como artistas y amigos que somos nos ha traído también esta idea de juntarnos para cantar y compartir anécdotas y recuerdos. Así como lo dice la letra de 'El privilegio de amar', canción que grabamos hace años y que esta noche no podía faltar entre tantas otras, 'aunque no estemos juntos estarán los recuerdos que con solo quererlo volverás a vivirlos'", compartieron los artistas en Instagram.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Lucero, Mijares y sus dos hijos emocionan al interpretar juntos emblemática canción

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.