Lucero o Mijares, ¿quién gana más con su triunfal gira? La cantante y actriz no pudo aguantar la risa cuando Chiquibaby se lo preguntó durante una entrevista con Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira ¡Hasta que se nos hizo! ha conseguido reunir en el escenario a la expareja que como marido y mujer formaron Lucero y Manuel Mijares. Las seductoras e icónicas voces de ambas estrellas mexicanas se han convertido en un magneto para que los fans acudan a los foros de México, América Latina y Estados Unidos para ver de cerca a los cantantes que permanecieran unidos en matrimonio durante 14 años y dieran como fruto dos hijos. Según OCESA, la empresa organizadora del tour en México, la pareja ha regresado a los escenarios "para celebrar la vida y la dicha de seguir siendo amigos". Sus entradas llegan a cotizarse hasta en $331, según indica la plataforma Ticketmaster para el concierto a celebrarse en el Hard Rock Live de Hollywood, FL. Entonces, ¿quién gana más con esta gira? ¿Se dividen las entradas equitativamente? "¡Claro! Hablando en serio, una de las herramientas básicas para que un dueto, una dupla funcione...hablando en moneda [lo importante] es que los dos perciban lo mismo", compartió muerta de risa la cantante ante la pregunta que le hizo Stephanie Himonidis, alias Chiquibaby, en entrevista con Telemundo. La pareja durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. En septiembre 4 la pareja pisará por tercera ocasión dicho escenario con su triunfal gira. Lucero y Mijares gira Hasta que se nos hizo Credit: Getty Images Lucero, Mijares y su hija en un video que compartieron hace un año del tema "Siempre amigos", demostrando que a pesar de su ruptura entre ambos permanece un fuerte vínculo amistoso, familiar y profesional: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gira ¡Hasta que se nos hizo! comenzará su circuito estadounidense el próximo 24 de agosto y tocarás las ciudades de Miami, Atlanta, Las Vegas y Los Ángeles.

