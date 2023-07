Lucero y Michel Kuri: "Hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años" "De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión". ¡Lee aquí el comunicado que enviaron! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras muchos años de noviazgo, Lucero y su pareja, el empresario Michel Kuri, han decidido "de común acuerdo" poner en pausa su relación amorosa. Así lo dio a conocer la actriz y cantante mexicana a través de un comunicado que compartió este miércoles desde su cuenta de Instagram. "Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años", informó la protagonista de exitosas telenovelas como Alborada y Soy tu dueña. Lucero Lucero y Michel Kuri | Credit: Instagram Michel Kuri Lucero explicó que "los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho". Lucero Lucero y Michel Kuri | Credit: Instagram Michel Kuri "De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos", continuó la artista de 53 años. "Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos". Lucero Credit: Instagram Michel, por su parte, también compartió el comunicado desde su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque llevaban muchos años juntos, Lucero y Michel nunca sintieron la necesidad de firmar un papel para vivir el amor que se tienen. "Decimos que nuestro compromiso y nuestra unión es del corazón y no porque tengamos que firmar un papel", declaraba Lucero a finales del año pasado a través de una transmisión en vivo en Instagram. Lucero Lucero y Michel Kuri | Credit: Instagram Michel Kuri La pareja tampoco vivía bajo el mismo techo. "Estamos juntos y felices, no necesitamos vivir juntos, y él es un hombre muy inteligente que se siente seguro", aseveraba la actriz. Ambos han decidido ahora hacer una pausa en su relación con el deseo de poder retomarla en un futuro "por el bien del gran amor que nos tenemos".

