Lucero llora la partida de un ser querido: "Siempre te recordaré" La cantante compartió un emotivo mensaje de despedida con el que dio a conocer la triste pérdida. Estas fueron sus conmovedoras palabras. Descanse en Paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sonrisa de Lucero se apagaba al conocer una triste noticia. La partida de una de las personas a las que quiso con todo su corazón y que marcó su vida y su carrera. A través de una sentida publicación en sus redes sociales, la cantante compartió sus sentimientos y su dolor por esta significativa pérdida. "Recuerdo con tanto cariño su sentido del humor tan especial, su talento, su manera de hablar, su ecuanimidad, su cariño, sus consejos, sus anécdotas, su presencia y tantos detalles que lo hacían inigualable", expresó. Así, con un texto lleno de nostalgia y recuerdos, Lucero se despidió de uno de sus grandes amigos y maestros, don Rubén Fuentes. "Siempre te recordaré y te presumiré en el mundo entero", prosiguió la querida artista. Con una larga carta, Lucero dio un paseo por los más bellos recuerdos personales y profesionales junto al reconocido productor, el hacedor de una gran parte de sus éxitos musicales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi maestro, mi guía musical en las canciones de México, mi mentor con quien estaré siempre profundamente agradecida. Su talento y la producción de esos álbumes rancheros fueron un parteaguas en mi carrera, el comienzo de muchos éxitos de la mano de él y del público", prosiguió con gran agradecimiento. Lucero Lucero | Credit: Mezcalent El gran Rubén Fuentes, autor de "La Bikina" y productor de leyendas de la música como Pedro Infante, fallecía a los 95 años rodeado de amor y admiración. Gracias por su legado. Descanse en Paz, Maestro.

