¿Qué opina la mamá de Lucero sobre posible reconciliación de su hija y Mijares? Durante un evento en Ciudad de México, Lucero León, madre de Lucero habló sobre su nieta y, ¿estaría de acuerdo en que su hija regresara con el padre de sus hijos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Manuel Mijares y Lucero fueron los padrinos de su hija Lucerito en la nueva etapa de la obra El Mago, The Wiz que se presenta en Ciudad de México. El evento fue muy esperado y más, después de que la hija de la cantante se lastimara el pie y no pudiera bailar ni moverse libremente sobre el escenario durante una buena temporada. "¡Ya por favor, que nadie se rompa nada!", dijo Lucero de buen ánimo. "Gracias por cuidar tanto a nuestra Lucerito, gracias por regalarle esto que tanto soñó". Mamá Lucero y Lucero Mamá Lucero y Lucero | Credit: Mezcalent SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Después del agradecimiento, la intérprete de "Ya no", pasó el micrófono a su exesposo, quien no quiso hacer ningún comentario. "No, no, no, por eso la escogí [a Lucero] para hacer esta gira de Hasta que se Nos Hizo, porque ya no tengo que hablar, ya no hay palabras que agarrar, entonces nada más canto" dijo Mijares. "Gracias a todos ustedes, gracias por venir", finalizó. Ahí también estaba apoyando a su nieta doña Lucero León, quien habló sobre los consejos que le da a Lucerito. "Los mismos que le di a mi hija siempre: que sea muy profesional, que obviamente esta carrera no es nada más así de un día para otro, hay que echarle ganas, hay que tener vocación, todo eso", dijo a Mezcal TV. "La admiro muchísimo porque además, ¿qué tal? Que se rompió su piecito y ella estuvo dando las funciones con yeso, como una profesional, como una preciosa, como una gran artista". Lucero y Mijares Lucero y Mijares | Credit: Mezcalent Pero, Doña Lucero, ¿qué tal si su hija y su ex se reconcilian? "Yo vine a hablar hoy sobre la obra de mi nieta, vengo a hablar de que ella canta espectacular", dijo tajante León evadiendo el tema sobre la vida amorosa de los padres de su nieta. "Quiero que la vengan a ver, que vean esta obra que está maravillosa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué opina la mamá de Lucero sobre posible reconciliación de su hija y Mijares?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.