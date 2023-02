Lucero y José Ron inician nuevo proyecto juntos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería lucero jose ron set el gallo de oro novela set Credit: Jose Ron IG Lucero regresa a las telenovelas al lado de José Ron ¡Esta es la primera imagen de la pareja en el set de El gallo de oro. Empezar galería ¡Luces, cámara, acción! Lucero y José Ron están felices de protagonizar El gallo de oro. Como muestra, la fotografía que el actor de 41 años compartió en sus redes sociales junto a la artista mexicana desde el set de la novela. "Primera semana del Gallo de oro y mi cara lo dice todo. ¡Lucero eres increíble!", escribió Ron en el pie de la imagen. Esta adaptación a la televisión de la novela corta de Juan Rulfo, marca el anhelado regreso de Lucero a las telenovelas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Cero estrés El cantante colombiano Sebastián Yatra disfrutando de un día de piscina en Río de Janeiro. "Nivel de estrés". 2 de 8 Ver Todo Foto del recuerdo A su paso por el evento deportivo NBA All-Star Weekend, el cantante Anuel AA se tomó esta foto del recuerdo junto a Shaquille O'Neal. 3 de 8 Ver Todo Anuncio En forma El actor y presentador Julián Gil ejercitando su cuerpo en un gimnasio junto a su novia Valeria Marín y uno de sus perros. "Domingo en casita. En el gimnasio, nuestro lugar feliz". 4 de 8 Ver Todo Cómplices Con una serie de fotos, Aislinn Derbez le deseó un feliz cumpleaños a su hermano Vadhir. "Hoy cumple años una de mis personas favoritas. Creo que este ultimo año vivimos más aventuras que nunca en toda nuestra vida juntos. Gracias por confiar a ciegas en todas mis locuras, acompañarme a los viajes más random del mundo mientras haces stand up comedy. Te amo". 5 de 8 Ver Todo ¡Feliz cumpleaños! Luciano ya es todo un hombrecito. El hijo de Lety Calderón acaba de cumplir 19 años. "Mi amor, que sigas siendo muy feliz y nos sigas contagiando de esa alegría", escribió la actriz en el pie de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Por una buena causa Mary Joe Fernandez with Lionel Richie from The Everglades Foundation's benefit in Palm Beach, Florida Credit: Mireya Acierto/Getty Images for The Everglades Foundation Mary Joe Fernández posando muy sonriente junto al músico Lionel Richie en el evento benéfico del 'The Everglades Foundation' que se realizó en Palm Beach, Florida, con motivo de su aniversario número 30. 7 de 8 Ver Todo Amor del bueno "Hoy esta mujer hermosa me acompañó a ver en el cine el tráiler [de una película]. La amo como no tienen idea", Paco Álvarez sobre su esposa Dulce María. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

