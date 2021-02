Close

Lucero confiesa "me dio mucha pena que contagié a mi hija" de COVID-19 Tras haberse contagiado de coronavirus, Lucero reveló que por su causa su hija Lucerito también contrajo COVID. Por Carolina Amézquita Pino Hace un par de días, Lucero reveló que había contraído COVID-19 y pasó el proceso pertinente en casa. Sin embargo, le causó pesar ser la responsable del contagio de su hija menor, Lucerito Mijares. "Me dio mucha pena que contagié a mi hija, a mí Lucero. Si la contagié, pero ella reaccionó muy bien, en todos los aspectos y me refiero a que su salud estaba muy bien", confesó en un video que dio a conocer en su canal de YouTube y su cuenta de Instagram. "Estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien, que haya evolucionado, que tenga salud y que esté del todo sana". La intérprete de "Ya no" quiso compartir su experiencia "porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos" y quería compartirlo con su público. "Estuve contagiada de COVID y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que esté bien", relató. La actriz estaba desconcertada cuando se enteró que había contraído coronavirus debido a que ha llevado a cabo todas las medidas sanitarias que se exigen durante la contingencia y "he intentado ser sensata" porque "no deseaba contagiarme nunca y realmente lo intentaba". Si embargo, comprendió que todo el mundo está expuesto pese a los cuidados. "Siento mucho miedo, temor", Lucero "El día que descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí", relató. "He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, sobre todo cuando sabía que tenía que salir de casa". Lucero reveló algunos detalles de su padecimiento y aprovechó para sugerir a todos sus fanáticos que sigan llevando a cabo los cuidados necesarios.

