Desde hace unos días Lucero ha tenido conversaciones en vivo a través de las redes sociales con el fin de estar cerca de sus fanáticos. Este tipo de charlas llevan por nombre “Lucero, mucho que contar” y en ellas ha revelado por primera vez algunas intimidades sobre la relación con su exesposo Manuel Mijares. Relató cómo iniciaron su relación sentimental tras conocerse al protagonizar la película Escápate conmigo.

“Yo le había echado el ojo y creo que él también me echó el ojo a mí, pero ha de haber dicho ‘eres un poco jovencita para mí’. Y sí, ya después me lo confesó, me dijo: ‘Pues sí estabas muy linda, pero estabas muy chavita [joven]’ ”, narró Lucero en un live que realizó en su cuenta de Instagram. “Pasaron los años, chicos y chicas, y nos volvimos a reencontrar; él me invitó a grabar un dueto”.

La canción que grabaron se llama “Cuatro veces amor” y fue el preludio del romance que terminó en boda y dos hijos, el cual tiene una anécdota especial por una significativa frase.

“Me dijo que iba a hacer un disco acústico y que quería que hiciéramos un dueto, y como ya éramos amigos pues quedamos [confirmaron la colaboración]”, explicó. “Porque al final, él me había estado buscando para cantar la canción y no podía. Entonces ni modo de decirle ‘hasta que se te hizo Manuelito’; pues no, estaba muy sangrón. Entonces le dije ‘hasta que se me hizo a mí’. Salgo, cuando él me presenta, a cantar en escenario en el acústico, y le digo: ‘Hasta que se me hizo Manuelito’. Esa sí es una frase famosísima. A partir de ahí es cuando nos echamos más el ojo”.

Lucero contó que así se inició el romance, pero era complicada la relación sentimental con Mijares porque la actriz era protagonista de la telenovela Lazos de amor y tenía poco tiempo disponible.