Lucero confiesa cómo fue su noche de bodas con Manuel Mijares Por primera vez, Lucero revela experiencia íntima sobre su luna de miel con Manuel Mijares. Sus confesiones ¡son sorprendentes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 18 de enero de 1997, cuando Lucero y Manuel Mijares contrajeron nupcias, la boda religiosa fue televisada y se convirtió en todo un acontecimiento para el mundo del espectáculo mexicano. Lo que pocos saben es qué sucedió durante la luna de miel de la pareja. Ahora, la cantante revela un detalle íntimo de aquel momento tal especial, pero no fue lo romántico que todo el mundo esperaba. "Es que le dije [a Manuel Mijares] 'vente a ver las estrellas'. Salí a la terraza, y me acuerdo, me acuerdo vagamente, que le dije 'vente a ver las estrellas' y me dijo 'ya las estoy viendo', y yo [le respondí] '¡¿cómo?! Si de allá adentro no se ven'", relató Lucero a los medios de comunicación. "Me dijo 'no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que quiero ver' y dije 'ah, bueno, órale', y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí". La protagonista de telenovelas como Soy tu dueña y Lazos de amor reveló que su vestido de novia "ahí está; lo tengo guardadísimo". Además, volvió a hablar sobre las polémicas que circularon alrededor de su matrimonio y que solo se quedaron en categoría de rumores sin fundamento. "Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces les cuento en mi canal de YouTube, que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos, y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos", aclaró. "Pero la verdad es que fueron momentos tan diferentes, hace veinte y tantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no". Mijares y Lucero Mijares y Lucero | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucero agradece que lleve una muy buena relación con su exmarido Manuel Mijares, que les permite una relación personal y profesional muy sana, que les permite realizar una gira musical juntos. "Nos llevamos muy bien y, la verdad, creo que para nosotros, nuestros hijos y para la vida en general creo que está padrísimo", concluyó.

