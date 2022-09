Lucero rompe el silencio sobre la muerte de su exsuegra Hace unos días, falleció la madre de Manuel Mijares. Ahora, Lucero se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 7 de septiembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Pilar Morán, madre de Manuel Mijares. Por ello, Lucero se pronunció por primera vez sobre el deceso de quieren fuera su suegra por tantos años. "Con la tranquilidad que ella está descansando en paz. Que ella se fue en paz, tranquila. Pero, evidentemente, deseando mucha fuerza y pronta resignación a sus hijos, a sus nietos", mencionó a los medios de comunicación. La cantante dio algunos detalles de la señora. "Muchos recuerdos bonitos porque la verdad fue una mujerona increíble, que sacó adelante a todos sus hijos. Siempre fue una mujer fuerte, bailadora, linda, con unos ojazos", confesó. "No estaba enferma, vivió una vida plena, tranquila, siempre muy acompañada de sus seres queridos. Todos sus nietos, hijos cercanos con ella. Pienso que ya era momento para ella descansar". La protagonista de la telenovela Los parientes pobres no dudó en dar a conocer cuál el estado anímico de sus hijos, José Manuel y Lucerito, tras el fallecimiento de su abuelita. "La verdad que sí [la extrañan]. Al final del día esos son los recuerdos bonitos con los que uno se queda y eso es lo que nos queda siempre en la mente de los que se van", reveló. "[Mis hijos] están tranquilos, viendo que su abuela se fue en paz, tranquila. Probablemente, estaba un poquito cansadita". Lucero Lucero | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, Lucero ya no está casada con Manuel Mijares, dejó claro el cariño y respeto hacia su familia política. Definitivamente, no sigues teniendo un contacto tan cercano cuando te separas o te divorcias, pero sí había cercanía y con toda la familia política muchísimo cariño siempre y para mí son mi familia todos los Mijares", mencionó. "[A Manuel Mijares] le deseo pronta recuperación. Fue lo que le dije, mucha tranquilidad, mucha paz y que estuvieran con fuerza, que lo pudieran superar pronto. Repito, somos familia".

