Lucero rompe el silencio sobre el accidente de su hija Lucerito Mijares Lucerito Mijares sufrió un fuerte accidente en una pierna. Ahora, su madre Lucero habla al respecto, considerando que su hija es protagonista de una obra musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Lucerito Mijares debutó profesionalmente, de manera oficial, como protagonista de la obra El Mago. The Wiz. Sin embargo, el pasado domingo, 9 de julio de 2023, cuando estaba preparándose para la función, sufrió un importante accidente que le ocasionó una fractura en la pierna; por lo tanto, tuvo que ser enyesada. Este inconveniente no ha sido impedimento de que la joven ofreciera la función para prensa e invitados especiales. Ahora, su madre Lucero habla por primera vez de lo que significó el accidente y la forma de actuar de su hija ante esta circunstancia. "Eso es lo que nos tiene a todos sorprendidos porque, ahora sí que el deseo de 'rómpete una pierna' se hizo realidad", mencionó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Lo bueno es que los doctores le han dado el permiso", continuó. "Quiero que ya se acabe [la obra] para que no se esté [lastimando]. Pero le vienen seis semanas de funciones así [con la pierna enyesada]. [Lucerito] ha decidido y le han dado el permiso de continuar, bueno, ojalá que pueda y tenga fuerza para poder continuar con las funciones. Ahorita está tomando analgésicos para el dolor, ponerse hielo lo más posible y, bueno, esto ha estado como en chino". Lucero no pudo negar lo orgullosa que se siente de que su hija muestre un profesionalismo tan grande, considerando que es su primer trabajo. "A mí me tiene, verdaderamente, no sé, anonadada. No sé si con mis 43 años de carrera podría estar ahí, en una situación así; yo, la verdad lo dudo", confesó. Lucero y Mijares con su hija Lucerito Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una mujercita muy valiente. Tiene una tenacidad y un amor por esto, que creo que aquí nos demuestra la verdadera vocación que tiene", agregó. "La verdad, es que sufro un poco con ella, pero luego me alegro mucho de verla tan animosa y con tanta alegría. La admiro profundamente; si ya la admirada, ahora se me cae la baba".

