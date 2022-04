Lujosa e impecable: así es la habitación de Lucero ¡pasen a verla! La actriz y cantante mexicana abrió las puertas de su privacidad y mostró cómo es que duerme. ¿Te la imaginabas así? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucero Lucero | Credit: Mezcalent La cantante Lucero mostró por primera vez su lujosa habitación, un espacio cómodo y acogedor en el que no faltan los lujos. Fue a través de su participación en el programa de YouTube En la cama con… conducido por Alberto Peláez, que la actriz mexicana de 52 años mostró su espacio íntimo. Con un maquillaje sutil y acostada sobre su cama con ropa cómoda y casual, la Novia de América sostuvo una entretenida plática con el periodista y compartió detalles sobre su vida íntima y profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN lucero muestra su habitacion Credit: YouTube Para la cantante es importante dormir bien La madre de Lucerito Mijares, quien hace unas semanas sorprendió con un radical cambio de look, reveló que para ella es vital dormir bien y descansar, por lo que no tolera que la persona con la que comparte la cama ronque. "A mí la cama me parece un lugar muy propio, muy íntimo y muy de cada quien. Es más, a veces si duermes con alguien, si ese alguien ronca o no duerme bien o se despierta cada 20 minutos pues es terrible, es mejor dormir solo que mal acompañado", aseguró la protagonista de Los parientes pobres y Lazos de amor. Es importante un buen colchón Además, la ex de Mijares recalcó la importancia de un buen colchón. "[Que sea] firme, pero no súper duro, me gusta que esté blandito, que las almohadas sean cómodas", indicó. "Gracias a Dios, soy de buen dormir, no sufro de insomnio o esas cosas, tampoco tengo que tomar pastillas. Para mí el dormir es importante y felizmente que no tengo problemas para eso, a lo sumo evito comer mucho en la noche y, bueno, no tomó café porque no me gusta", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lujosa e impecable: así es la habitación de Lucero ¡pasen a verla!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.