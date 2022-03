Lucero da a conocer fotos inéditas con su primogénito Mira cómo ha crecido José Manuel, el hijo mayor de Lucero y Manuel Mijares, que se mantiene más alejado del ojo público ¿a quién se parece? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se ha convertido en algo común ver a Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, frente a los reflectores. Sobretodo, a partir de que debutó como cantante al lado de su padre. Sin embargo, el primogénito de estos famosos, José Manuel, se mantiene más alejado del ojo público, aunque se sabe que le gusta la música y toca algunos instrumentos. Ahora, la intérprete de "Ya no" decidió mostrarse junto al joven. "Disfrutando en familia, celebrando momentos de amor y alegría. Comida deliciosa", escribió Lucero para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¡Amigos y gente amada!". En las dos instantáneas que dio a conocer se ve una reunión en familia; en la cual, además de algunos amigos, se aprecia a la madre de la cantante Lucero León, Lucerito y su hijo mayor. Todos lucen muy felices. Los internautas de inmediato se pronunciaron ante estas escenas en familia. "Adorada dile a la adorada mayor que la amamos y toda la familia le mandamos besos y bendiciones", mencionó la cantante Tatiana. Lucero Credit: Instagram Mijares SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los más guapoooooos"; "Que bonito, verte feliz y rodeada de gente que tanto quieres y te quiere, no dejes de sonreir nunca"; "Que tremenda fotografía; que grandes momentos. A vivir intensamente cada momento que la vida es bella, mi adorada que lindo verlos así , muchas felicidades"; "Que hermosooooooooos"; "Tan guapos todos"; "Que lindossssss"; "Que belleza de foto me dio mucha ternura. Mamá Lucero hermosa. Siempre en mi corazón tú y todos lindos. Dios los bendiga y mil felicidades para mamá Lucero. Besos y abrazos a todos", y "Totalmente encantada con esta foto, Que familia más hermosa. Que Dios bendiga todos siempre con mucho amor y mucha salud. Son un gran ejemplo de unión y amor", fueron otros comentarios. Mientras tanto, Lucero sigue realizando conciertos con su exesposo y padre de sus hijos, Manuel Mijares en una gira que se titula Hasta que se nos hizo.

