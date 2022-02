"Mi hija hermosa, mi persona favorita": la felicitación de Lucero a Lucerito por sus 17 años Lucero se levantó hoy posteando emotivos mensajes de felicitación a su hija Lucerito Mijares, que cumplió 17 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos los 2 de febrero son más especiales en la vida de Lucero, por lo que hoy se levantó posteando emotivos mensajes de felicitación a su hija Lucerito Mijares, que cumplió sus 17 años. "Uno de los días favoritos en mi vida porque hoy es cumpleaños de mi hija hermosa, de mi persona favorita! 🎂🌟🎉🥳💝💐♥️", escribió la cantante y actriz en Instagram. "Mi siempre nena (qué fortuna la mía de ser tú ma): deseo que seas la más feliz de este planeta, que nos sigas iluminando con tu sonrisa, con tu voz y con tu corazón enorme. Gracias a Dios y a la vida por regalarme esta joya que eres tú. Que estos 17 te traigan la realización de muchos de tus sueños con salud perfecta. Que sigas contagiando tu alegría por donde quiera que vas. Que Dios y la Virgen te acompañen por todas partes. Que tengas siempre todo lo bello que mereces y mucho más. Te amo con todo mi ser. Feliz cumple mi Lucerito preciosa", dijo la orgullosa madre. Lucero, quien está evidentemente emocionada en esta fecha, también posteó en Twitter un emotivo mensaje y exhortó a sus seguidores a también seguir a su hija, que recién estrenó cuenta en esa red social. "Ya siguen a mi persona favorita que hoy cumple años?! @LuceroMijaresOf que Dios te bendiga siempre mi nena", dijo. "Disfruta y festeja mil, que todos los instantes de tu vida seas tan feliz como me haces con tu existencia! Celebro todos los días de tu bella vida! Te amo mi Lucero". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucerito es la hija menor de la actriz con el cantautor Manuel Mijares, quienes también son padres de José Manuel, de 20 años. La hija de los famosos se ha comenzado a conocer desde que el pasado año sorprendiera a todos con su increíble talento para el canto, además de una personalidad muy cautivadora. La jovencita ha hecho espectaculares duetos con sus padres que han encantado a la audiencia, y también debutó en teatro musical con el montaje La jaula de las locas, lo que fue para ella una experiencia maravillosa.

