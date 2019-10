Lucero sobre el amor: "Estoy realizada, con una madurez que me hace sentir plena, muy en paz" Lucero cierra este 2019 muy feliz: además de estrenar nuevo disco y ser coach de La Voz Kids México (Televisa), la actriz confiesa que está en su mejor momento como mujer. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Si algo ha caracterizado a Lucero, además de talento como actriz y cantante, es su discreción a la hora de hablar de su vida personal. Lo que no impidió que People en español tuviera la oportunidad de charlar largo y tendido con la coach de La Voz Kids México (Televisa), quien confesó cómo se encuentra. "Estoy contenta con todo lo que me pasa a nivel personal. Están mis hijos maravillosos, que son mi motor, que están creciendo cada día más rápido", contó la intérprete, que promociona su nuevo disco, Solo me faltabas tú. "Son maravillosas personas son mis maestros de vida en todos los aspectos". RELACIONADOS: Lucero posa en bikini Image zoom IG/Ana Corona ¿Qué hay en los menesteres del amor? "También y estoy muy feliz y muy estable sentimentalmente", desveló Lucero, quien hace años mantiene una relación amorosa con el empresario Michel Kuri. "[Estoy] muy realizada, con una madurez que me hace sentir plena, muy en paz, con mucha armonía, me siento muy agradecida con Dios y con la vida por todo lo que me da". Image zoom Instagram / Lucero y Michel Kuri RELACIONADOS: Lucero habla de su ex Image zoom Instagram / Michel Kuri Que es mucho. "Haré shows en diferentes ciudad en México y las canciones de siempre, ahora canto con mis músicos y las baladas de toda la vida", adelantó la actriz. "Espero el 2020 con muchas ganas. Tengo el dueto con Gerardo Ortiz, Melendi, Luis Fonsi, Carlos Rivera, el 2020 promete mucho, vendrán seguramente nuevos proyectos mejor seguir disfrutando lo que está sucediendo en estos minutos". Que así sea Lucero. Advertisement

