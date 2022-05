¿Siempre amigos? Lucero confiesa si su novio siente celos de Mijares cuando salen a cantar Lucero y Mijares no solo mantienen una buena relación tras su divorcio, sino que han vuelto a compartir escenario. ¿Cómo se lo ha tomado Michel Kuri, el novio de la cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucero, Mijares Lucero y Mijares en mayo de 2010 En más de una ocasión Lucero ha tenido que aclarar cuál es la relación que tiene con Manuel Mijares, padre de sus hijos y quien ha terminado siendo su gran amigo. Aunque el público extraña el romance que tuvieron por 14 años, lo cierto es que ahora cada cual ha hecho su vida con otras personas. Mijares mantiene una relación con Pita de la Vega, mientras que Lucero es novia del empresario Michel Kuri desde hace muchos años. Por lo que ahora que los dos cantantes vuelven a compartir escenario en una gira, la duda que surge es cómo se lo tomarán sus actuales parejas. "Nuestras parejas están supercontentas, no hay celos de su parte. El otro día, alguien le preguntó a Micho [Kuri] qué opinaba de nuestros shows y respondió que estaba orgullosísimo de ver que hacemos una pareja padrísima en el escenario. Él siempre dice que me admira mucho y que Mijares es una supervoz. Hay mucha confianza entre nosotros y respeta mi carrera", dijo en entrevista con la revista mexicana Quién. Lucero y Mijares Lucero y Mijares en febrero de 2010 El 22 de mayo de 2021 Lucero y Mijares subieron a los escenarios con su show Siempre amigos, un nombre que deja claro lo que hoy en día son. "Lo nombramos Siempre amigos porque es genuino, tenemos un pacto de amistad y respeto, no es fingido ni es porque sea conveniente, es porque así lo sentimos. Por supuesto que existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices, disfrutamos de muchas cosas y decidimos tener dos hijos, pero no hay nada más, sólo respeto y un profundo cariño", contó. Según ella, Mijares no tiene "nada que recriminarle y tampoco hay rencor. Lo que a él le pase, sí me importa porque es el papá de mis hijos y siempre nos tendremos un cariño sano y real". Lucero y Mijares con su hija Lucerito en el séptimo programa de "El Retador" Credit: mezcalent La cantante y actriz dijo que no solo les va muy bien en lo personal, sino en lo profesional. "Cuando empezamos los ensayos nos encanta hacer bromas, más que un trabajo es diversión. Además, no podríamos llevarnos mal cuando Lucerito nos pidió hacer coros en el show y entre los tres todo fluye maravilloso", indicó. "No somos una familia disfuncional, somos funcionales a nuestro estilo. No sé si somos ejemplo para alguien o no, pero si así nos consideran, se agradece muchísimo, nos sentimos cómodos y a gusto teniendo la forma de vida que tenemos", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucero Lucero | Credit: Mezcalent "No vivimos juntos ni estamos revueltos, vivimos cerca y eso acomoda mucho a nuestros hijos porque no tienen que hacer una maleta o ir en el coche para visitar a su mamá o a su papá. Nuestra relación está basada en el respeto", añadió Lucero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los famosos se casaron en 1997 en lo que en su momento se consideró la boda del siglo, al punto de que fue transmitida por televisión. "Diez años de aguante. Yo le he aguantado muchísimo y hemos aguantado como 200 divorcios de los que nos han inventado", dijo Lucero en una ocasión. Por su parte, Mijares explicó una vez a Yordi Rosado la posible causa de la separación. "Lo que pudo haber intervenido mucho [a la separación] era que ella viajaba mucho y yo también", dijo. "Primero decidimos separarnos de cuartos y ya. Hasta la fecha".

